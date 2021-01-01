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中職32年／挑戰百盜還有他 王威晨只差18盜

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
今年中信兄弟隊不僅周思齊有機會挑戰生涯「百盜」，隊友王威晨累積92次盜壘更近一些，還占有年輕優勢。 聯合報系資料照
今年中信兄弟隊不僅周思齊有機會挑戰生涯「百盜」，隊友王威晨累積92次盜壘更近一些，還占有年輕優勢。 聯合報系資料照

今年中信兄弟隊不僅周思齊有機會挑戰生涯「百盜」，隊友王威晨累積92次盜壘更近一些，還占有年輕優勢，也有機會加入中職百盜俱樂部。

王威晨目前92次盜壘，在現役球員中排名第七，領先隊友周思齊2次。

王威晨曾以單季44盜、27盜分別拿下2018、2019年中職盜壘王，去年產量下滑，主要來自開季打擊狀況不理想，連帶影響盜壘意願，下半季起跑時機也不理想，早早退出盜壘王競爭行列。

29歲的王威晨畢業後又到業餘成棒隊走一遭，雖然盜壘次數不少，但要挑戰最年輕百盜已無機會，最少場次、打席、打數更有大帝士高懸已久的障礙存在，但今年若完成百盜，仍有機會在這三項進入史上前十名。

去年王威晨是唯一全勤、120場出賽的球員，健康、年輕的身體是挑戰百盜的最大本錢，另一項利器是高打擊率、高上壘率，生涯打擊率3成26、上壘率3成72，去年打擊率3成39、上壘率3成86更高於平均。

王威晨 周思齊 中職

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