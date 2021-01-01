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中職32年／高建三仍是唯一百中繼投手 王鏡銘力拚看齊

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
獅隊王鏡銘新球季要以生涯百次中繼里程碑為目標！ 蕭涵友
獅隊王鏡銘新球季要以生涯百次中繼里程碑為目標！ 蕭涵友

中職歷年只有統一獅隊前投手高建三拿到超過百場的中繼成功紀錄，今年會不會出現第2人，獅隊王鏡銘有得拚。

高建三生涯累積118次中繼成功，是中職至今唯一破百中繼的紀錄保持人，排第2的是王鏡銘85次，本季要超越「三哥」有難度，破百可以一搏。

王鏡銘在2019年8月動手術移除右手肘骨刺，但復健過程不理想，去年直到8月底才開始有比較穩定的出賽機會，整季沒有任何戰績， 個人11年職棒生涯僅見。

王鏡銘是獅隊牛棚倚重戰力，2018年拿到21次中繼成功，是個人單季最佳紀錄，2019年受傷前，單季再累積9次中繼成功，至今原地踏步。

在王鏡銘之後，生涯累積中繼成功排行榜依序為樂天桃猿隊陳禹勳（80中繼）、富邦悍將隊林羿豪（78中繼）、樂天桃猿隊賴鴻誠（71中繼），百中繼都是首要挑戰。

王鏡銘 樂天桃猿

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