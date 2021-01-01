中職32年／羅力挑戰「羅力條款」 新球季是關鍵

富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree），能不能成為「羅力條款」第一人，今年是關鍵，而他首先面臨的挑戰，則是尋求中職生涯百勝達標。

羅力在2012年首度來台，下半季加入Lamigo桃猿隊，當時譯名為「雷力」，隔年打完後轉往韓職發展，2015年再度回到中職、加入義大犀牛隊，球隊轉賣後仍為富邦悍將隊效力。

而悍將隊在2019年12月領隊會議，首度提出制定外籍球員效力滿一定年限後、不受洋將登錄限制的提案，被視為專替羅力量身打造，但各隊未能達成共識。

去年9月，中職領隊會議終於通過「羅力條款」，確定外籍球員年資滿9年、隔年起不受洋將名額限制，而羅力是最有機會成為第一人。

依據中職規定，投手投球局數達所屬球隊球季出賽數三分之二才算1年年資，羅力雖從2012年投入中職，但首個球季僅投50.1局，未能列入計算，目前累積年資7年。

悍將隊去年和羅力簽下複數年合約（2020、21年），今年是他連續第7季效力中職，想要成為「羅力條款」第一人，得先維持水準表現，才能爭取到下一張合約。

羅力目前在中職累積90勝，今年要挑戰史上百勝第4人（潘威倫145勝、勇壯108勝、謝長亨100勝），而他再先發1場便可完成200次先發的紀錄，也是中職史上第4人。

去年羅力完成個人中職生涯1000次三振里程碑，是中職史上第3人，且以187場出賽、1182局、4890打席、1萬8010投球數達成千K，是史上最速紀錄。