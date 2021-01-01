中職32年／潘威倫雖年紀漸老 仍努力堆疊「嘟嘟障礙」

新球季開打已滿39歲的統一獅隊老將潘威倫，持續在投手丘上奮戰、推進紀錄，繼續挑戰150勝的「嘟嘟障礙」，還要拚投滿3萬球的史上第一人。

「嘟嘟」保有多項紀錄，且短期內都難以被突破，2019年9月8日在台中洲際棒球場對中信兄弟隊拿到勝投、生涯第142勝，超越陳義信的141勝，是台灣職棒最多勝的投手。

去年潘威倫狀況不佳，單季只拿到兩勝，生涯累積145勝依然無人能敵，最接近的現役投手為富邦悍將隊洋投羅力90勝，現役本土投手為桃猿隊王溢正67勝。

儘管去年沒有好表現，潘威倫仍達成兩千局投球里程碑，同樣遙遙領先現役投手，未來10年，恐怕都沒人可以追得上。

「嘟嘟」目前累積投球數29371球，現役投手排第2是洋投羅力的19553球，但落後將近1萬球。

過去18個球季，潘威倫有14個球季的投球數破千，僅在2012、14、16、18年低於1000球，去年表現下滑，仍投出1087球。

潘威倫去年戰績2勝6敗、防禦率8.62，總教練林岳平認為，他的貢獻不能只用帳面去評估，「如果整年少了他，今年沒得玩」。

年紀漸大仍有紀錄追逐，「嘟嘟」首要之務是維持身體健康，「要有好的身體，才能持續留在場上」。