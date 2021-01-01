中職32年／高國慶不服老拚1800安 獅隊挑戰1700勝

統一獅隊42歲野手高國慶、為現役中職最年長球員，去年帶領球隊拿下睽違7年的總冠軍；高國慶本季若健康出賽、將先挑戰1800安里程碑，獅隊也有機會上半季完成隊史1700勝。

中職統一獅隊野手高國慶「不服老」，去年球季用表現證明，帶領年輕球員們在總冠軍賽打出好驚奇，讓總教練林岳平點名是「關鍵」，直言球員在職棒場上，不是用時間和年紀淘汰他們，而是要以實力為依準，高國慶證明自己是球隊不可獲缺的戰力。

高國慶本季一軍出賽場次雖為歷年生涯最少68場，總計159打數敲出48支安打，包括3發全壘打，打擊率3成02，但先前出席訓練營被問起何時退休，還是不輕易言退、希望今年繼續當球員。

高國慶生涯累積安打數為1784安，若新球季維持正常出賽，不僅繼續推進現役最年長球員出賽紀錄，挑戰達成生涯1800安、為中職史上第3人，僅次於退役球星張泰山（2134安）、彭政閔（2044安）。

中職元老球隊統一獅隊，2019年達成隊史第1600勝，目前累積1677勝，有機會在上半季就達成隊史1700勝里程碑。

獅隊去年睽違7年拿下隊史第10座總冠軍，備戰新球季，預計1月10日起在高雄國慶球場展開第一階段春訓，17日在台南南紡購物中心正式舉辦開訓典禮，新球季開幕戰，獅隊將於3月13日在主場台南棒球場迎戰中信兄弟隊。