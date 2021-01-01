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中職32年／陳禹勳拚大餅障礙 陳韻文挑戰最年輕百救援

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導

中華職棒三位守護神今年球季都有紀錄要挑戰，樂天桃猿隊陳禹勳生涯累計104次救援，距離中職紀錄只差25次，富邦悍將隊陳鴻文、統一獅隊陳韻文都有機會加入「百救援」俱樂部，陳韻文更有機會刷新最年輕、最少局數兩項紀錄。

「大餅」林岳平在2013年超越前輩凱撒，成為中職救援成功最多的紀錄保持人，2017年退休後，數字已堆高到129次救援成功，留待後人挑戰。

陳禹勳去年拿下12次救援成功，達成生涯百救援，不過未能一口氣跨越「大餅障礙」，今年拿下25次救援就可追平，近兩年陳禹勳單季救援成功未超過20次，若能找回2017、2018年單季30次救援的身手，仍有機會創下中職新紀錄。

中職史上達成生涯百救援的僅三人，繼凱撒、林岳平、陳禹勳之後，最接近的是陳鴻文的88次、陳韻文的83次，兩人都有機會在今年球季加入。

陳韻文近2年分別以24、23次救援成功拿下救援王，去年11月底才滿25歲的他，今年就可挑戰百救援，相較其他前輩達成年紀都是30歲起跳；而由陳禹勳保有的362.2局百救援最短局數紀錄，陳韻文生涯累積286局，只要在76局內達陣就可刷新。

陳禹勳 陳韻文 中職

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