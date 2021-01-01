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中職32年／元旦寶寶林智勝滿39歲 捲土重來挑戰300轟

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中信兄弟林智勝歸隊新球季要極力擺脫去年的不如意，捲土重來、再度挑戰300轟里程碑，目標成為中職第一人。 聯合報系資料照
中信兄弟林智勝歸隊新球季要極力擺脫去年的不如意，捲土重來、再度挑戰300轟里程碑，目標成為中職第一人。 聯合報系資料照

今天過39歲生日的中信兄弟隊球星林智勝，新球季要極力擺脫去年的不如意，捲土重來、再度挑戰300轟里程碑，目標成為中職第一人。

林智勝生涯首轟在2004年6月8日擊出，到去年開季前，已累積283轟，距離張泰山保持的289轟中職紀錄不遠，原本外界都認為他去年便可以超越，甚至達成300轟。

但去年對林智勝來說，是相當不順利的球季，上半季因撲壘手指骨折開刀，7月復出後狀況不理想，8月降到二軍調整，且右肩接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療。

幾經波折回到一軍後，林智勝在10月比賽中跑壘扭傷腳踝，導致韌帶斷裂，月底動刀治療，球團評估需半年的復健時間，可能要到今年4月才歸隊。

去年林智勝僅出賽40場，是個人17年生涯新低，儘管完成1000得分的里程碑，但全壘打量產銳減，只擊出3轟，目前累積286支全壘打。

林智勝生涯僅有3個球季的全壘打是個位數，除了去年之外，2013年5轟、2018年4轟，其餘14個球季長程砲火都不差，2009、2015年敲出31轟，2019年也有26轟進帳。

林智勝 中職

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