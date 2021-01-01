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中職32年／老鬼挑戰百盜 周思齊：什麼事都有可能
統一獅隊老將陳鏞基去年成為中職史上第24位成百盜球員，且以37歲又45天的年齡，締造年紀最大的本土百盜紀錄，今年換中信兄弟隊40歲「老鬼」周思齊挑戰，若能達標，另會是史上「千安百轟百盜」俱樂部第9人。
中職年紀最大百盜紀錄，在陳鏞基之前，是由獅隊前輩陳連宏在2009年4月10日對興農牛隊之戰跑出，當時年紀為35歲7個月又8天。
周思齊1981年10月26日出生，今年將跨過40歲大關，中職資歷也進入第17年，生涯已累積1660支安打、140支全壘打，盜壘成功則有90次。
周思齊生涯只有菜鳥球季的盜壘數掛零，2006年開始，每季都有盜壘成功紀錄。2008年跑出個人最佳的15盜，2011年也有11盜，去年仍有6次盜壘成功的紀錄。
去年周思齊曾表示，盜壘成功與打全壘打一樣，雖然結果無法控制，但起跑時機、要不要跑，自己都可以決定。
雖不是速度型球員，周思齊說：「只要努力，什麼事情都有可能。」百盜，也成為他的新年新目標。
除了周思齊之外，中職最接近千安百轟百盜的球員還有獅隊潘武雄，但難度更高，他目前累積1177安、128轟，盜壘成功則有83次，近兩年單季只有1盜。
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