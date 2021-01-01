快訊

影／外送機車撞法拉利超跑薯條噴滿地 網：真的歡樂送

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職32年／老鬼挑戰百盜 周思齊：什麼事都有可能

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
周思齊新球季要挑戰史上「千安百轟百盜」俱樂部第9人。 聯合報系資料照
周思齊新球季要挑戰史上「千安百轟百盜」俱樂部第9人。 聯合報系資料照

統一獅隊老將陳鏞基去年成為中職史上第24位成百盜球員，且以37歲又45天的年齡，締造年紀最大的本土百盜紀錄，今年換中信兄弟隊40歲「老鬼」周思齊挑戰，若能達標，另會是史上「千安百轟百盜」俱樂部第9人。

中職年紀最大百盜紀錄，在陳鏞基之前，是由獅隊前輩陳連宏在2009年4月10日對興農牛隊之戰跑出，當時年紀為35歲7個月又8天。

周思齊1981年10月26日出生，今年將跨過40歲大關，中職資歷也進入第17年，生涯已累積1660支安打、140支全壘打，盜壘成功則有90次。

周思齊生涯只有菜鳥球季的盜壘數掛零，2006年開始，每季都有盜壘成功紀錄。2008年跑出個人最佳的15盜，2011年也有11盜，去年仍有6次盜壘成功的紀錄。

去年周思齊曾表示，盜壘成功與打全壘打一樣，雖然結果無法控制，但起跑時機、要不要跑，自己都可以決定。

雖不是速度型球員，周思齊說：「只要努力，什麼事情都有可能。」百盜，也成為他的新年新目標。

除了周思齊之外，中職最接近千安百轟百盜的球員還有獅隊潘武雄，但難度更高，他目前累積1177安、128轟，盜壘成功則有83次，近兩年單季只有1盜。

周思齊 中職 陳鏞基

延伸閱讀

中職／陳鏞基挑戰月薪70萬

中職／張志豪、周思齊續留兄弟 皆獲三年約

中職／兩次自由球員都獲複數約 周思齊要打到42歲

中職／中信兄弟釋出洪宸宇等6球員 不排除還有第二波

相關新聞

中職32年／相隔12年再有新軍加入 5隊規模嶄新開始

2021年到來，中華職棒邁入第32年，新球季也有新氣象，相隔12年之後，4隊規模再擴大，味全龍隊成為第5隊，對戰組合將更...

中職32年／味全龍隊雖是新軍 首季就要挑戰隊史500勝

味全龍隊雖以新球隊名義加盟中職，但過去10個球季的紀錄獲得承認，可以延續下去，最快今年上半季就能完成隊史500勝。

中職32年／老鬼挑戰百盜 周思齊：什麼事都有可能

統一獅隊老將陳鏞基去年成為中職史上第24位成百盜球員，且以37歲又45天的年齡，締造年紀最大的本土百盜紀錄，今年換中信兄...

中職32年／元旦寶寶林智勝滿39歲 捲土重來挑戰300轟

今天過39歲生日的中信兄弟隊球星林智勝，新球季要極力擺脫去年的不如意，捲土重來、再度挑戰300轟里程碑，目標成為中職第一...

現場重現／洋將名字千奇百怪 連「花花公子」都有

新球季5隊共有23名洋將，中文名都以「音譯」為主，看似再也正常不過，但10多年前、早期的中職洋將，就沒這麼好運了，被球團...

中職32年／陳禹勳拚大餅障礙 陳韻文挑戰最年輕百救援

中華職棒三位守護神今年球季都有紀錄要挑戰，樂天桃猿隊陳禹勳生涯累計104次救援，距離中職紀錄只差25次，富邦悍將隊陳鴻文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。