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中職32年／味全龍隊雖是新軍 首季就要挑戰隊史500勝

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
味全龍隊雖以新球隊名義加盟中職，但過去10個球季的紀錄獲得承認，可以延續下去，最快今年上半季就能完成隊史500勝。 圖／味全龍提供
味全龍隊雖以新球隊名義加盟中職，但過去10個球季的紀錄獲得承認，可以延續下去，最快今年上半季就能完成隊史500勝。 圖／味全龍提供

味全龍隊雖以新球隊名義加盟中職，但過去10個球季的紀錄獲得承認，可以延續下去，最快今年上半季就能完成隊史500勝。

龍隊從1990年起到99年解散為止，在中職打了943場比賽，戰績476勝432敗35和，勝率0.524，隊史拿過4次季冠軍、4次總冠軍，離開中職前還創下3連霸紀錄。

今年新球季維持上、下半季制、各隊出賽120場，龍隊再拿24勝就可達成500勝隊史紀錄，難度並不高。

龍隊去年在二軍拿到總冠軍，富邦悍將隊總教練洪一中曾說：「打了一年二軍，進步很多，他們明年會很強。」

洪總認為龍隊本土投手徐若熙、王維中都不錯，劉家愷進步也很多，另外還有羅嘉仁，加上打擊持續進化，速度也快，團隊素質不見得輸給老球隊。

受惠新球隊待遇，龍隊今年有多1名洋將的優勢，已備妥有大聯盟資歷的日籍投手田澤純一，洋投另有伍鐸、布里漢（Jake Brigham）、加尼歐（Drew Gagnon），洋砲則為赫雷拉（Rosell Herrera），戰力不容小覷。

龍隊在中職前10年打出8545支安打、676支全壘打、4059分打點、得4500分，另有990次盜壘成功，新球季每一步都是紀錄推進。

依照聯盟見解，龍隊解散時和現在的老闆相同，隊名也沒變，隊史紀錄因此可以延續。

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