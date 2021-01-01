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棒球／高中木棒聯賽3日開打 富邦盃少棒賽20日登場

中央社 / 台北1日電
2021年富邦盃台灣12強少棒大賽20日將在台北市青年公園、新生公園棒球場開打，參賽隊伍分別為上屆冠軍台東縣卑南國小（圖）、去年謝國城盃少棒賽前6名球隊桃園龜山國小、北市福林國小、台東豐田國小、南投新街國小、台中上楓國小等。 中央社
2021年富邦盃台灣12強少棒大賽20日將在台北市青年公園、新生公園棒球場開打，參賽隊伍分別為上屆冠軍台東縣卑南國小（圖）、去年謝國城盃少棒賽前6名球隊桃園龜山國小、北市福林國小、台東豐田國小、南投新街國小、台中上楓國小等。 中央社

邁入2021年、國內基層棒球賽事依舊熱鬧，3日青棒重點賽事高中棒球聯賽（木棒組）比賽開打，44隊參賽爭霸；20日起富邦盃台灣12強少棒大賽也將於青年、新生公園棒球場開打。

109學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事，此次總計44隊參賽，第一階段將於3日在高雄開打，分8組舉行、每組前3名球隊晉級8日開打的第二階段賽事，16強賽則於農曆年後、2月26日開打，冠軍預計3月5日出爐。

高中木棒聯賽為青棒年度重點賽事，除了觀察國手選拔賽的可用之兵外，也是應屆畢業生是否挑戰職棒選秀重要的表現舞台；桃園平鎮高中連兩屆木棒聯賽冠軍戰擊敗新北穀保家商、拿下冠軍，今年力拚3連霸，穀保手握5座木棒聯賽冠軍，力拚重返榮耀。

除了青棒賽事，2021年富邦盃台灣12強少棒大賽將於20日在台北市青年公園、新生公園棒球場開打，參賽隊伍分別為上屆冠軍台東縣卑南國小、去年謝國城盃少棒賽前6名球隊桃園龜山國小、北市福林國小、台東豐田國小、南投新街國小、台中上楓國小。

以及108學年度國小棒球聯賽（硬式組）前3名球隊桃園市中平國小、大勇國小、仁善國小，主辦城市北市東園國小，以及外卡球隊彰化縣東山國小、雲林縣文昌國小。

過去6屆富邦盃賽事，龜山曾在2017、2019年拿下冠軍，卑南去年冠軍戰擊敗東園、今年力拚連霸，地主東園國小則是首屆冠軍。

棒球 穀保家商 平鎮高中

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