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中職32年／相隔12年再有新軍加入 5隊規模嶄新開始

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中職相隔12年之後，4隊規模再擴大，味全龍隊成為第5隊，對戰組合將更有變化。 截圖自味全龍官方推特
中職相隔12年之後，4隊規模再擴大，味全龍隊成為第5隊，對戰組合將更有變化。 截圖自味全龍官方推特

2021年到來，中華職棒邁入第32年，新球季也有新氣象，相隔12年之後，4隊規模再擴大，味全龍隊成為第5隊，對戰組合將更有變化。

中職創始球隊為兄弟象、統一獅、三商虎、味全龍隊，1993年起加入俊國熊（興農牛）、時報鷹隊，97年再有和信鯨隊（中信鯨）投入，7隊規模為史上最多。

鷹隊在1997年11月主動提出停權，隔年起中職剩下6隊，1999年打完之後，龍、虎隊解散，2000年到2002年剩下象、獅、鯨、牛隊。

2003年兩聯盟合併，台灣大聯盟縮減為聲寶太陽、第一金剛隊，中職再度回到6隊規模，並維持到2008年結束，期間太陽隊轉賣誠泰COBRAS、米迪亞暴龍隊，金剛隊由La new熊隊接手。

2008年季末，暴龍隊爆發放水事件遭停權，鯨隊也沒有意願續經營球隊，兩隊相繼消失解散，中職再度從6隊縮水為4隊。

2009年起到去年為止，中職都是以象、獅、牛、熊（猿）隊為「基礎」，而牛隊歷經兩度轉手義大犀牛、富邦悍將隊，象隊也成為中信兄弟，Lamigo桃猿隊賣給樂天。

2019年味全龍以新球隊加盟回到中職，依規定，去年在二軍歷練，今年起進入一軍戰場，新球隊將有5隊拚戰，而龍隊過去的隊史紀錄，也將延續下去。

中職32年將在3月13日開幕，由去年總冠軍獅隊迎戰兄弟，龍隊首戰在14日於台南對決獅隊。

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