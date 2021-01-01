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現場重現／洋將名字千奇百怪 連「花花公子」都有

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
說起洋將怪名字，當年獅隊洋投阿Q絕對是其中之一，他的兒子卡諾後來在大聯盟成為球星，也是王建民洋基時期隊友，讓台灣球迷更感親切。 聯合報系資料照
說起洋將怪名字，當年獅隊洋投阿Q絕對是其中之一，他的兒子卡諾後來在大聯盟成為球星，也是王建民洋基時期隊友，讓台灣球迷更感親切。 聯合報系資料照

新球季5隊共有23名洋將，中文名都以「音譯」為主，看似再也正常不過，但10多年前、早期的中職洋將，就沒這麼好運了，被球團當成商品推銷，名字從泡麵、冰淇淋、比薩、啤酒到手表、汽車、家具、信用卡甚至是農藥都有。

中職歷年洋將超過千人，各隊取名花招不斷，各隊早期喜歡用自家產品幫外籍球員取名，統一獅隊有阿Ｑ、滿漢（泡麵名）、波卡（洋芋片）、百威（啤酒）、聖麥格（冰淇淋），三商虎隊則有巧福、全家福、拿坡里、巧克力。

1994年，獅隊出現一位美籍練習生，他是統一企業在美國的合作廠商「PLAYBOY」保險套公司老闆的兒子，利用暑假來台練球，獅隊乾脆幫他取名為「花花公子」，嚇壞不少人。

這一年的獅隊非常有創意，為了要拉抬戰績，找來兩位洋將分別取名「利多」（Lino Rivera Ortiz）、「長紅」（Kevin Dean Wickander）。

兄弟象隊的洋將球星不少，取名也最正常，但偶爾也會有神來一筆，1999年找來的美籍野手，便用汽車「朋馳」為名，因為他的原名Guillermo Mercedes Reynoso，確實有「朋馳」。

時報鷹、興農牛隊有汽車洋將「愛快」、「寶時捷」，鷹隊還有啤酒為名的洋將「美樂」、「美樂黑」，味全龍隊則有巡航艦等級的投手「拉法葉」，各隊都在比「創意」。

中信鯨隊有洋將叫做「勞力士」，1998年更霸氣，希望打出強力棒球，洋將名字都有「力」，投手馬力安、山力哥、歐力士、羅偉力、力特羅，野手則有泰甘力、卡亞力、雷蒙力、拉飛力。

興農牛當年取名都以自家產品為主，洋投楓康是最著名的其中一人，他在中職4年拿下55勝，並且在2000年單季20勝獲選年度MVP，2002年轉戰韓職也奪得勝投王。 聯合報系資料照
興農牛當年取名都以自家產品為主，洋投楓康是最著名的其中一人，他在中職4年拿下55勝，並且在2000年單季20勝獲選年度MVP，2002年轉戰韓職也奪得勝投王。 聯合報系資料照

興農洋投勇壯身受台灣球迷喜愛，他也是中職史上首位百勝投手！ 聯合報系資料照
興農洋投勇壯身受台灣球迷喜愛，他也是中職史上首位百勝投手！ 聯合報系資料照

興農牛隊幫洋將取名最「經典」，幾乎都跟自家產品有關，不是農藥就是保鮮膜，還有保健食品，最有名的就是勇壯，另外還有安收多、神真水、鐵布衫、楓康、新楓康、好楓康、魚貝精、鐵布衫、鐵砂掌、黑金光等人。

台灣大聯盟也不遑多讓，除了有名床品牌的「席夢斯」，藥酒廣告的「福氣」、「小馬哥」，還在地化又好記的「魯蛋」、「文雄」、「樂翻天」、「李麥克」、「大卡斯」、「山洪」、「阿健」、「十分錢」等。

到了兩聯盟合併後，第一金剛隊要推銷信用卡，洋將名字直接叫「由你卡」，La new熊隊想賣鞋，洋將被叫為「足勇」、「足猛」，球迷罵到爆，董事長劉保佑趕緊下令洋將全換回原名。

但從La new熊隊之後，中職各隊幫洋將取名「反璞歸真」，至今幾乎都用音譯、以發音相近的中文為名，洋將的名字不再成為笑話。

2021年中職洋將為樂天桃猿隊猛快、豪勁、威克神、歐飛登、霸林爵（包林傑），富邦悍將隊索沙、羅力、邦威、納恩斯、傑斯，中信兄弟隊德保拉、萊福力、歐尼爾、加百利，味全龍隊田澤純一、伍鐸、布里漢、加尼歐、赫雷拉，獅隊布雷克、猛威爾、泰迪、杜布朗。

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