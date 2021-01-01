中職／疫情中斷旅外路 王維中展望新年有霸氣宣言

受到新冠肺炎影響，台灣好手王維中選擇返台加入中職，旅外生涯中斷，王維中坦言心有不甘，但也霸氣宣告，要在台灣繳出最好的表現，也相信自己能做到，「因為我是王維中」。

去年美職賽程縮短、小聯盟取消，王維中苦等不到旅外機會，在7月9日宣布投入中職選秀，並在季中選秀會上由手握狀元籤的味全龍隊選中，9月23日在加盟記者會上，以5年3個月、208萬美元的合約，披上龍袍。

王維中在2020年結束倒數前一刻，透過臉書粉絲團回顧今年，「因為疫情讓我選擇回台灣打球，出國旅外8年，就這麼回來其實很不甘心，但是很開心，讓我能夠有更多時間陪我的家人，能夠回來我的家鄉，用最好的表現給球迷朋友看」。

簽下了中職史上最大約，王維中的新球季勢必受到矚目，他也表示，2021年會全力以赴，「鬥志是必須的，但要藏在心裡。我總是相信我能做到，因為我是『王維中』」。