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中職／職棒9年生涯畫句點 林煜清元旦宣布引退
32歲的投手林煜清去年季後遭統一獅隊釋出，在2021年第一天的凌晨，透過臉書粉絲團宣布退休，要卸下球員身分，邁向新的開始。
林煜清為2011年兄弟象隊的第一指名，生涯初期定位先發，前3年共拿下27勝，吃下453局，然而隨著表現下滑，2017年季後未獲兄弟續約，改穿富邦悍將隊球衣，2019年季後再次遭到釋出，獲得獅隊延攬。
不過林煜清今年在一軍僅出賽8場，防禦率9.72，二軍雖有出賽36場、48.2局，防禦率2.77的成績，仍在季後遭到釋出，中職生涯第三次丟掉工作。
林煜清今天凌晨在臉書粉絲團上貼文表示：「祝大家2021新年快樂，我也正式卸下球員的身份，邁向嶄新的開始，祝福大家2021一切順利，平安、快樂。」
林煜清中職生涯9年，累積出賽175場、655局，拿下35勝47敗7中繼，防禦率4.40，有過4場完投其中1次完封。
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