中職／新增首席教練、外籍打擊教練 猿隊教練團底定

迎接2021年新球季，中職樂天桃猿隊今天公布教練團陣容調整，首席教練一職終於有人選，由林振賢接任，另外一軍打擊教練則找來美籍教練鮑伊（Charles Poe）助陣，加上一軍投手教練由旅日名將許銘傑接任。

猿隊是今年中職5隊中，唯一未設首席教練職位的球團，新球季由原本的一軍外野教練林振賢升任首席教練，在臨場作戰時負責布達戰術。

另外也找來外籍打擊教練，鮑伊球員生涯最高到美職3A，退休後擔任過藍鳥隊、白襪隊小聯盟打擊教練，小聯盟執教經驗超過15年，樂天球團表示，希望倚重鮑伊的教學經驗，培育更多可用之兵，協助球員養成更完整的觀念。

原一軍打擊教練蔡建偉則是回到二軍貢獻，原二軍打擊教練林政億則調往一軍擔任助理打擊教練；此外，一軍投手教練曾翊誠回到二軍擔任投手教練，協助林敬民教練培訓投手；原一軍守備教練蔡昱詳則與二軍內野教練陳雁風職務對調。

樂天球團表示，全體教練團陣容底定，全隊預計在1月12日展開春訓，朝總冠軍的目標勇敢樂天邁進。

【一軍教練團】

總教練 曾豪駒

首席教練 林振賢

內野教練 陳雁風

投手教練 許銘傑

打擊教練 鮑伊（Charles Poe）

助理打擊教練 林政億

牛棚教練 林英傑

投捕教練 劉家豪

體能教練 劉品辰

助理體能教練 洪全億

【二軍教練團】

總教練 劉榮華

投手教練 林敬民

投手教練 曾翊誠

捕手教練 許躍騰

守備教練 蔡昱詳

打擊教練 蔡建偉

體能教練 杜正文