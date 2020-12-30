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棒球／花東好手潛力佳 美職球探王金勇大推

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
原棒學苑投打體能訓練營有郭泓志等名師指導。圖／原棒協提供
原棒學苑投打體能訓練營有郭泓志等名師指導。圖／原棒協提供

原住民族棒球運動棒球發展協會長期關注原鄉基層棒球，開設原棒學苑投打體能訓練營，給予當地小選手支援，美職費城人隊球探王金勇看好花東選手潛力，向主管大力推薦，前旅美左投郭泓志也對球員留下深刻印象。

原棒學苑投打體能訓練營移師台東縣東大體中授課，上午的職涯分享講座由王金勇替原住民學員開拓視野，他以去年U18世界盃中華隊奪冠為例，當時陣容幾乎一半以上是原住民，「不要覺得都在花東地區都沒人注意到我，我們會慢慢注意。」

王金勇認為拉丁美洲球員和原住民有許多相似之處，無論是開朗的天性和場上的活力，甚至身體律動性和直覺性都不相上下，讓他大力向主管推薦，有時間要到花東地區走一趟，「我們有很多潛力好手，就是需要機會，他說好，會再來觀察。」

體能課程邀請到郭泓志協助，這兩天指導花蓮縣玉里高中和台東縣東大體中後，對這裡的球員留下深刻印象，「運動神經一般都很好，個性也都樂天派，如果能給他們一些方向和一些引導的話，希望能從中找到他們自己的路。」

郭泓志退役後投入身體素質研究的領域，這次也帶來新觀點，讓球員感受到訓練其實可以很快樂，只要認真把時間內規定的課程完成，不一定要6到8小時的土法煉鋼，「我們把它縮成了2小時，但要求給我今天所有的精力。」

旅美道奇隊鄭浩均和中職富邦悍將隊吳世豪兩位年輕投手合體指導，教授東大體中投手群技術課程，兩人都是台東當地子民，現在回家鄉晉升為講師，鄭浩均笑說看到學員有想起自己以前去上訓練營的感覺，也體認到角色轉變帶來的不同感受。

野手課程由統一獅隊老將高國慶領銜，除了觀察到東大體中學員潛力不凡，也讚嘆這裡的訓練設備完善，不用擔心場地問題，因為除了兩個棒球場外，還有室內牛棚和打擊場，「覺得比我們職業隊的好，有好的環境去訓練，才有機會從一顆看起來不起眼的石頭變成鑽石，環境先做好來，就可以磨出更多鑽石。」

棒球 郭泓志 高國慶

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