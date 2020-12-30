中職／洋將依商務履約模式 有工作簽就可來台

新冠肺炎疫情出現變化，明年非本國籍人士來台限制將加強控管，中華職棒洋將能否順利來台？聯盟今天與衛福部疾病管制署（CDC）及移民署確認後，將比照今年商務履約條件，只要能申請到工作簽證就可入境。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，明年一月一日起，非本國籍人士暫緩入境，除了持有居留證外，另符合商務履約、外交公務、人道考量、國人配偶及未成年子女以及特別許可等條件下，才可來台。

中職外籍球員如何來台，聯盟今天表示，經過與CDC及移民署確認的結果，只要能夠申請到外交部核發的工作簽證，移民署即同意入境。

原則上，外籍洋將可依照今年球季方式，以商務履約外籍人士之條件入境台灣，不過聯盟也表示：「疫情隨時都有可能會有變化，接下來聯盟會隨時掌握疫情變化，向相關單位追蹤進度，並與球團聯繫。」