聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／洋將依商務履約模式 有工作簽就可來台
新冠肺炎疫情出現變化，明年非本國籍人士來台限制將加強控管，中華職棒洋將能否順利來台？聯盟今天與衛福部疾病管制署（CDC）及移民署確認後，將比照今年商務履約條件，只要能申請到工作簽證就可入境。
中央流行疫情指揮中心今天宣布，明年一月一日起，非本國籍人士暫緩入境，除了持有居留證外，另符合商務履約、外交公務、人道考量、國人配偶及未成年子女以及特別許可等條件下，才可來台。
中職外籍球員如何來台，聯盟今天表示，經過與CDC及移民署確認的結果，只要能夠申請到外交部核發的工作簽證，移民署即同意入境。
原則上，外籍洋將可依照今年球季方式，以商務履約外籍人士之條件入境台灣，不過聯盟也表示：「疫情隨時都有可能會有變化，接下來聯盟會隨時掌握疫情變化，向相關單位追蹤進度，並與球團聯繫。」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言