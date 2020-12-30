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中職／洋將軍備競賽 大聯盟成標配、11人具亞洲經驗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟新洋投歐尼爾(左)與加百利(右)不只有大聯盟資歷，也在日職打滾過。 2014 Bowman 球員卡
中信兄弟新洋投歐尼爾(左)與加百利(右)不只有大聯盟資歷，也在日職打滾過。 2014 Bowman 球員卡

中職明年球季5支球隊爭霸，共有22名外籍好手將來台，其中17人具有大聯盟資歷，幾乎成為標準條件，更特別的是，有11人具備台灣以外的亞洲職棒經驗。

中職新球季成洋將戰力競賽，22人中有17人上過大聯盟，獅隊瞄準的第四名洋投杜布朗（Felix Doubront）也有大聯盟經驗，各隊已確定的外籍球員中，僅羅力、萊福力、伍鐸、布雷克、泰迪未上過大聯盟，但都有中職出賽成績背書。

特別的是亞洲經驗也不少，猿隊今天簽下的猛快、豪勁兩名右投，都效力過亞洲球隊，猛快在2019年在韓職三星獅隊出賽，豪勁則在2016、2017年效力過日職廣島隊兩年。

中信兄弟隊三名洋投都在日職出賽過，歐尼爾自2018年起先後效力中日、阪神隊，加百利今年球季在養樂多隊出賽，老面孔萊福力在2015年也曾效力於火腿隊，德保拉則是在2017年一度加入日本獨立聯盟。

富邦悍將隊則吹「韓風」，索沙在韓職8年，累積77勝66敗，納恩斯在2016至2018年效力於起亞虎隊，2017年更以單季20勝拿下勝投王，羅力第一次到亞洲打球是在2012年加入中職，不過2014年也曾轉戰KT巫師隊。

統一獅隊續約今年的三洋投加上可能的杜布朗，四人中僅布雷克有來過亞洲職棒，2019年先後效力過SK飛龍、樂天巨人隊，季後未獲續約而來台。

味全龍隊特別的是，日籍的田澤純一反而沒有在亞洲職棒出賽過，布里漢2016年效力日職樂天金鷲，2017年起轉戰韓職英雄隊，加尼歐則在今年效力於起亞虎隊。

中職 大聯盟 樂天巨人

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