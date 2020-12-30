中職／明年洋將能來台？聯盟等待指揮中心回覆

中央流行疫情指揮中心今天宣布，明年一月一日起，非本國籍人士暫緩入境，中華職棒各隊的外籍球員雖可能適用「商務履約」方式來台，中職聯盟表示，目前已與指揮中心聯繫，一切仍要以回覆為準。

有鑒於台灣出現首例英國變種病毒新冠確診者，指揮中心決定加強邊境防疫控管，非本國籍人士，明年一月一日起暫緩入境，除了持有居留證外，另有商務履約、外交公務、人道考量、國人配偶及未成年子女以及特別許可之下，才可來台。

中職外籍球員來台，理論上應適用「商務履約」的方式，聯盟今日表示，目前已與指揮中心詢問相關規範，仍要以指揮中心的回覆為準，考量到近期疫情變化快速，會積極與指揮中心聯繫，也會與各球團保持聯絡。

根據現行規範，外籍人士來台前，需出具三日內新冠肺炎檢測陰性報告，來台後接受14天居家檢疫，加上7天自主健康管理，而從明年開始加強升級版的居家檢疫，對原本來台後就是居住檢疫旅館的中職洋將影響不大。