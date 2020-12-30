快訊

捐錢就是老大？警察執法難以擺脫的「金權陰影」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／疫情考量 悍將、桃猿5洋將「超額部署」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
繼富邦悍將隊之後，樂天桃猿隊外籍球員總數也來到5人，超過規定的最多註冊人數限制。 報系資料照
繼富邦悍將隊之後，樂天桃猿隊外籍球員總數也來到5人，超過規定的最多註冊人數限制。 報系資料照

考量到疫情來台不易，中華職棒今年不僅「超前部署」，各隊都在今年結束前至少找齊3洋將，更有球隊「超額部署」，繼富邦悍將隊之後，樂天桃猿隊外籍球員總數也來到5人，超過規定的最多註冊人數限制。

猿隊今天宣布簽下猛快、豪勁兩名右投，加上已招攬的威克神、歐飛登、霸林爵（原譯包林傑），湊齊5人陣；悍將隊則有索沙、羅力兩名複數年約洋將，另簽回邦威，加上新加入的納恩斯、傑斯，5人投手陣容競爭激烈，甚至有可能找來第6人。

找來超額的外籍球員人數，兩隊皆表示，疫情因素是考量點之一，會視來台後的表現再做取捨，開季無法進入註冊名單的球員，會以合約所屬測試洋將的身分在二軍出賽。

中信兄弟隊則擁有4洋投，包括今年MVP德保拉、回鍋的萊福力，還有前阪神虎隊洋投歐尼爾、前養樂多隊洋投加百利；味全龍隊享有新軍優勢，找來4洋投田澤純一、伍鐸、布里漢、加尼歐，另加上洋砲赫雷拉。

今年奪冠的統一獅隊留下三大功臣布雷克、猛威爾、泰迪，也傳出正與第四名洋投杜布朗（暫譯，Felix Doubront）談約。

若獅隊順利談妥，明年球季各隊都是4洋將的滿編人數起跳，根據中職規定，外籍球員一軍最多註冊4人、登錄3人，味全龍隊則各多1名「優惠」額度。

味全龍 樂天桃猿 阪神虎

延伸閱讀

中職／日媒點評台日韓職洋將爭奪戰 味全龍補強最特別

中職／跟進悍將！ 樂天桃猿再添兩洋投備妥5洋將

中職／已擁豪華5支洋投 悍將不排除再找第6人

中職／真的好想拿冠軍 悍將隊5洋投履歷表比華麗

相關新聞

中職／疫情考量 悍將、桃猿5洋將「超額部署」

考量到疫情來台不易，中華職棒今年不僅「超前部署」，各隊都在今年結束前至少找齊3洋將，更有球隊「超額部署」，繼富邦悍將隊之...

中職／跟進悍將！ 樂天桃猿再添兩洋投備妥5洋將

樂天桃猿隊今日再簽下兩名右投洋將，都具大聯盟及亞洲職棒經驗，分別是猛快（Deck McGuire）與豪勁（Bradin ...

中職／打罵教育已經落伍 職棒應領先改變

12月3日富邦悍將發布新聞稿，宣布網羅前兄弟象隊總教練陳瑞振。他已經離開台灣職棒6年，隨著這次重返，他昔日對球員的出拳事件，又再度被提起。孰料，他昔日子弟兵陳江和，被爆出今年季中擔任首席教練期間，曾與

中職／日媒點評台日韓職洋將爭奪戰 味全龍補強最特別

休賽季台日韓洋將頻繁往來，相互挖角的情況也明顯增加，日媒「每日新聞」也指出，季後做出許多重大補強的阪神虎，成為台日韓三國職棒的最大贏家。 補強毫不手軟的阪神虎，挖角韓職KT巫師本季MVP的小羅哈斯（

中職／龍隊新洋砲赫雷拉 職業態度曾獲洋基教頭讚賞

日前味全龍確定網羅工具人赫雷拉（Rosell Herrera），成為目前中職唯一洋砲，而美媒「nj.com」也特別報導赫雷拉到台灣打球的消息，更提到洋基教頭布恩(Aaron Boone)曾經盛讚昔日子

日職／巨人補大聯盟兩重砲 陽岱鋼出賽更難

日職巨人隊一口氣補了兩門重砲，美韓職合計220轟的譚姆斯（Eric Thames）以及大聯盟196轟的史莫克（Justi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。