中職／疫情考量 悍將、桃猿5洋將「超額部署」

考量到疫情來台不易，中華職棒今年不僅「超前部署」，各隊都在今年結束前至少找齊3洋將，更有球隊「超額部署」，繼富邦悍將隊之後，樂天桃猿隊外籍球員總數也來到5人，超過規定的最多註冊人數限制。

猿隊今天宣布簽下猛快、豪勁兩名右投，加上已招攬的威克神、歐飛登、霸林爵（原譯包林傑），湊齊5人陣；悍將隊則有索沙、羅力兩名複數年約洋將，另簽回邦威，加上新加入的納恩斯、傑斯，5人投手陣容競爭激烈，甚至有可能找來第6人。

找來超額的外籍球員人數，兩隊皆表示，疫情因素是考量點之一，會視來台後的表現再做取捨，開季無法進入註冊名單的球員，會以合約所屬測試洋將的身分在二軍出賽。

中信兄弟隊則擁有4洋投，包括今年MVP德保拉、回鍋的萊福力，還有前阪神虎隊洋投歐尼爾、前養樂多隊洋投加百利；味全龍隊享有新軍優勢，找來4洋投田澤純一、伍鐸、布里漢、加尼歐，另加上洋砲赫雷拉。

今年奪冠的統一獅隊留下三大功臣布雷克、猛威爾、泰迪，也傳出正與第四名洋投杜布朗（暫譯，Felix Doubront）談約。

若獅隊順利談妥，明年球季各隊都是4洋將的滿編人數起跳，根據中職規定，外籍球員一軍最多註冊4人、登錄3人，味全龍隊則各多1名「優惠」額度。