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中職／日媒點評台日韓職洋將爭奪戰 味全龍補強最特別

聯合新聞網 / 綜合報導
每日新聞」也評選味全龍招攬田澤純一(圖)及挖角韓職洋投布里悍為最特別的補強。 歐新社
每日新聞」也評選味全龍招攬田澤純一(圖)及挖角韓職洋投布里悍為最特別的補強。 歐新社

休賽季台日韓洋將頻繁往來，相互挖角的情況也明顯增加，日媒「每日新聞」也指出，季後做出許多重大補強的阪神虎，成為台日韓三國職棒的最大贏家。

補強毫不手軟的阪神虎，挖角韓職KT巫師本季MVP的小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），再找來本季投出20勝的斗山熊王牌阿坎塔拉（Raul Alcantara），雖然失去了洋投歐尼爾（Onelki Garcia），不過「每日新聞」還是認為，阪神虎成為洋將爭奪角力戰中的最大贏家。

此外，「每日新聞」也評選味全龍招攬田澤純一及挖角韓職洋投布里悍（Jake Brigham）為最特別的補強，而最後也指出台日韓三國之間洋將流動頻繁的主因，是因為美國受到嚴重疫情影響：「今年沒有出賽的球員風險很高，所以在招募上會優先爭取擁有韓職經驗的洋將。」

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