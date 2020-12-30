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中職／龍隊新洋砲赫雷拉 職業態度曾獲洋基教頭讚賞

聯合新聞網 / 綜合報導
日前味全龍確定網羅工具人赫雷拉（Rosell Herrera），成為目前中職唯一洋砲，他的工作態度曾獲洋基教頭布恩讚賞。 截圖自YES Network官方推特
日前味全龍確定網羅工具人赫雷拉（Rosell Herrera），成為目前中職唯一洋砲，他的工作態度曾獲洋基教頭布恩讚賞。 截圖自YES Network官方推特

日前味全龍確定網羅工具人赫雷拉（Rosell Herrera），成為目前中職唯一洋砲，而美媒「nj.com」也特別報導赫雷拉到台灣打球的消息，更提到洋基教頭布恩(Aaron Boone)曾經盛讚昔日子弟兵的職業態度。

赫雷拉今年2月與洋基簽下附帶春訓邀請的合約，在11場春訓比賽中，繳出4成打擊率的火熱表現，一度造成洋基另一工具人韋德(Tyler Wade)威脅，不過最後春訓比賽因疫情而取消，赫雷拉甚至還出現腳跟痠痛的症狀。

賽季在7月重啟後，即便本賽季洋基傷兵滿營，赫雷拉仍然無法擠進一軍陣容，在季後也成為自由球員，不過「nj.com」指出，洋基教頭布恩曾經誇讚赫雷拉的打擊實力，也對他的職業態度感到佩服：「他很棒，他揮棒都會擊中球心，每個打席都有精彩演出，他贏得了我們教練團的關注，為我們留下深刻印象，他的職業態度很棒，打球也充滿歡樂，真是上帝給他最好的恩賜。」

赫雷拉曾效力紅人、皇家及馬林魚，在馬林魚時期與陳偉殷當過隊友，不過兩年大聯盟生涯僅出賽148場，繳出打擊率2成25、3轟、31分打點，但赫雷拉能勝任二、游、三甚至外野守位，是不折不扣的超級工具人。

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