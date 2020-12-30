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中職／林柏佑感謝三球團：不變的是投手板跟壘包的距離
富邦悍將昨(29)日正式簽下前樂天桃猿牛棚投手林柏佑，明年將改披悍將戰袍繼續征戰中職賽場，而林柏佑也在今日凌晨12點於臉書貼文，分別感謝Lamigo、樂天及富邦球團，讓他搭上了三段不同的列車。
林柏佑季後未列60人名單中，但不在球團公布的釋出名單中，領隊劉玠廷曾表示有與林柏佑續約的意願，但幾經思考後仍選擇加盟富邦悍將。
林柏佑正式簽約富邦後，老東家樂天於臉書粉絲團給予祝福，而林柏佑隨後也在臉書專頁發文，以下為全文：
「感謝Lamigo桃猿帶領我進入從小憧景的夢想列車！感謝樂天桃猿把列車放慢下來讓我深呼吸一口氣！感謝富邦悍將給了我全新列車讓我看看全新視野！真的很感謝很感恩各位球迷朋友。人事物真的會隨著時間改變，而唯一不變的就是投手板跟壘包的距離。而把握當下努力就是享受愛人生的表現，我愛我的家人 我也愛棒球的大家，祝福大家未來都能順事順心、平安健康、快樂人生。」
林柏佑離開白襪體系後，在2013年加入Lamigo桃猿，首年以先發投手身份出賽，在2015年季中接下球隊終結者後，以5勝、13次救援成功的優異成績拿下當年度最佳進步獎，累計在中職8年共出賽266場，334.1局繳出49次中繼、23次救援的好表現，成為球隊近幾年來牛棚要角。
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