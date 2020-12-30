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日職／結束12天補充兵 張奕搭機離台備戰新球季
日職歐力士隊台灣投手張奕日前返台當兵，結束12天補充兵役後，今天搭機回到日本，開始備戰新球季的到來，特別在粉絲團向台灣球迷道別。
張奕今年球季因春訓求好心切，未控制好休息時間，導致手肘緊繃，直到8月才升上一軍，拿下2勝4敗，防禦率4.31的成績，季後獲得歐力士給予300萬日圓加薪，年薪來到1100萬日圓（約台幣300萬元）。
球季結束後，張奕主要為了完成兵役返台，也舉行記者會分享今年在日職的心得，結束12天補充兵役後，今天搭機離台，與仍在日本的妻兒會合。
張奕透過粉絲團，感謝經紀公司的協助完成兵役以及返台期間的住宿，另外也感謝歐力士租賃台灣分公司的關心協助，「張奕心存感激帶著家人親友的愛，和教練師長球迷們的加油鼓勵，回到歐力士球隊繼續努力奮鬥，感謝球迷朋友的支持，希望疫情快快結束」。
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