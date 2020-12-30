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中職／打罵教育已經落伍 職棒應領先改變

聯合新聞網 / Tzuyi
陳江和(右)如果對待每個成員更多理性溝通，就不會惹到上法院，實際上動手及爆粗口的方式已落伍，不應存在於棒球圈。 聯合報系資料照片
陳江和(右)如果對待每個成員更多理性溝通，就不會惹到上法院，實際上動手及爆粗口的方式已落伍，不應存在於棒球圈。 聯合報系資料照片

12月3日富邦悍將發布新聞稿，宣布網羅前兄弟象隊總教練陳瑞振。他已經離開台灣職棒6年，隨著這次重返，他昔日對球員的出拳事件，又再度被提起。孰料，他昔日子弟兵陳江和，被爆出今年季中擔任首席教練期間，曾與體能教練發生衝突，而且疑似有動手的情形，因調解失敗已進入司法程序，是台灣職棒圈罕見帶有暴力的衝突事件。

台灣職棒史上衝突事件並不少，但大多數是兩隊之間為了比賽而產生，實際帶有暴力行為的並不多。最嚴重的當屬1999年總冠軍賽，味全龍隊大帝士衝回本壘時，與和信鯨隊捕手肢體衝撞，王光浩出拳引發風波。隨後比賽中龍隊巴威特回本壘未踩壘，反而攻擊鯨隊捕手黃鈞瑜。這場雙方鬥毆為歷史上兩隊間最無法收拾的賽事，隔日賽前兩隊總教練徐生明及李來發還特別列隊道歉。另外因為觸身球引發的衝突，更是族繁不及備載，不過動手的並不多。

另外一類則是球隊與裁判間的衝突，最嚴重的暴力事件當然就是2008年，由當時還在La New熊隊的林智勝所引起的攻擊裁判事件。因為林智勝對一壘審連續幾次的判決不滿，遂以有穿戴打擊用護肘的左手衝撞裁判。後來又因為熊隊持續對判決有意見，抗議過程中，球員與裁判持續有衝突，包含陳峰民、潘忠韋與黃俊中都被驅逐出場，裁判方面則有王俊宏及楊崇煇後續被懲處。個人方面則有2003年台灣大賽牛隊陳威成出拳毆打裁判蘇建文，2013年則是主審布萊恩對犀牛隊黃煚隆掐喉，2018年悍將的陳連宏也曾衝撞裁判。

在戰績壓力之下，難免有些球員、教練火氣很大，引發不少與裁判、對手的衝突。罵人已不理性，出拳打人更是離譜，這些都是不好的示範。 聯合報系資料照片
在戰績壓力之下，難免有些球員、教練火氣很大，引發不少與裁判、對手的衝突。罵人已不理性，出拳打人更是離譜，這些都是不好的示範。 聯合報系資料照片

以上事件都是因為求好心切，卻未能管控好情緒所產生的失控行為。但是對自家人所產生茶壺內的風暴，卻又是另外一回事，如果不好好處理，就會成為球隊打罵教育繼續存在。2010年8月10日獅象之戰，兄弟象隊黃仕豪因發生失誤被換下場，退場後因在休息室內丟手套、摔椅子，遭到總教練陳瑞振出拳，結果黃仕豪下巴縫了6針。2013年開季前傳出陳瑞振依然有毆打球員的狀況，且常半夜叫醒全隊點名訓話，隨後球團決定更換總教練。

陳瑞振在任職兄弟象總教練期間，因為有出手毆打球員紀錄，成為談論中華職棒打罵教育時最常被提起的教練。 聯合報系資料照片
陳瑞振在任職兄弟象總教練期間，因為有出手毆打球員紀錄，成為談論中華職棒打罵教育時最常被提起的教練。 聯合報系資料照片

今年的案例更是特殊，據說從中信兄弟在春訓時就有許多溝通上的問題，引發教練團間的衝突。到了球季中的爭冠時期，體能教練謝志綸為球員請命，提出報告希望讓有些球員輪休。不過首席教練陳江和或許因為肩負戰績責任，與他的理念有所不同，因而產生紛爭，甚至傳出有掐脖的情形。球季期間，球團考量不要傷了皇城內的和氣，事件沒有被報導出來，但季末雙方因調解失敗，謝志綸決定提告，黃衫軍再現法律野球。

棒球界一直以來存在學長學弟制，資深對於資淺的球員多有些指導和批評，輕鬆的如美國大聯盟，許多新人必須替學長服務，像是倪福德、王維中等都背過菜鳥背包。但嚴肅的就會形成打罵教育，這樣的方式，不是職棒才有，而是長期從業餘棒球就存在。最出名的莫過於前善化中學的名教練王子燦，雖然他育才無數，但以鐵血出名，連陳金鋒都曾是他掌摑對象，後來他也因為被檢舉體罰而遭革職。

現代教練講求帶人要帶心，球員願意挺教練，比賽嚴肅面對，賽後可以玩成一片，整個團隊氣氛好，戰績自然會更向上提升。 聯合報系資料照片
現代教練講求帶人要帶心，球員願意挺教練，比賽嚴肅面對，賽後可以玩成一片，整個團隊氣氛好，戰績自然會更向上提升。 聯合報系資料照片

時至今日，幾乎每一兩年仍是會有棒球隊有打罵教育甚至體罰的事情。現在的社會早已不是20年前，父母會請老師「打用力點」的年代，這年頭無論對學生或球員都不該採用打罵教育。新式棒球教育講求帶人要帶心，有些基層教練已經運用「愛的教育、鐵的紀律」以及「七分嚴厲、三分柔軟」方式。職棒更應開始改變，讓球員退役後帶著這些方式深入業餘，才可以讓球員在心理面的成長更加健康，球才會打得更好！

陳江和

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