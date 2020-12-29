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中職／盼高雄成最後一塊拼圖 吳志揚鼓勵多企業經營
中職聯盟會長吳志揚今天南下高雄，拜會高雄市長陳其邁，雙方針對中職第六隊落腳高雄，進行意見交換。吳志揚鼓勵高雄採取市府採取商業合夥機制，朝多家企業共同經營的方案規畫，期盼高雄成為中職的最後一塊拼圖。
吳志揚除了將加盟辦法完整說明外，更進一步說明，也提到職業運動的經營現況。吳志揚表示，2021年已經排定高雄澄清湖球場的賽程，明年熱鬧的職棒比賽，將再次回到高雄。
至於第六隊的籌組，吳志揚也鼓勵市府採取商業合夥機制，朝多家企業共同經營的方案規畫，希望能夠盡快完成台灣職棒最後一塊拼圖，打造高雄人的職業球隊。
陳其邁則表達，未來捷運黃線將行經澄清湖棒球場，希望能將球場腹地納入站體周邊規劃，爭取企業聯合開發，相信不久的將來，到高雄澄清湖看比賽，將會更便捷。
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