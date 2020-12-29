中職／狂挖樂天牆角 悍將「猿味」越來越濃厚

富邦悍將隊今冬動作頻頻，不僅釋出球員多，挖角球員、教練也多，尤其狂挖樂天桃猿隊牆角，已陸續簽下葉竹軒、林逸翔、楊瑞承、林柏佑，再加上教練鍾承祐，也進入悍將隊教練團，悍將隊的「猿味」越來越濃厚。

林柏佑季外未被猿隊列入60人契約保留名單，但不在球團公布的釋出名單內，領隊劉玠廷當時表示，球團仍有意與他續約，但最終他選擇接受悍將隊提出的合約。

悍將隊今天宣布簽下林柏佑，補強牛棚戰力，領隊蔡承儒表示，林柏佑過去曾擁有美職與中職的棒球經驗，最快球速可達145公里以上，靠著優異的直球尾勁搭配變速球，相信可增加教練團對於牛棚調度的靈活性。

悍將隊總教練洪一中出身猿隊，今年球團也狂挖猿隊牆角，先從釋出球員名單中網羅葉竹軒、林逸翔，又因賴鴻誠透過自由球員制度轉戰猿隊，悍將隊的補償方案選擇「人+錢」，從猿隊的25人保護名單外挑選楊瑞承。

悍將隊的補強目標還對準猿隊教練團，延攬具備14年猿隊資歷的鍾承祐，新球季將擔任悍將隊二軍打擊教練，今天悍將隊再宣布簽下林柏佑，越來越多前猿隊球員在悍將隊相聚。