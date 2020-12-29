中職／悍將再出手 延攬林柏佑補強牛棚

富邦悍將隊今天再宣佈戰力補強，與林柏佑完成簽約，明年將穿上悍將戰袍征戰，並在1月7日與悍將隊一起在嘉義市立棒球場展開春訓，全力為明年賽季進行準備。

曾有2年旅美經驗的林柏佑，2013加入中職首年以先發投手身份出賽，在2015年季中緊急接下球隊終結者任務後，即以5勝、13次救援成功的優異成績拿下當年度最佳進步獎，2017年更寫下單季19個中繼點的優異成績，累計在中職8年共出賽266場，334.1局繳出49次中繼、23次救援的好表現，成為球隊重要的牛棚支柱。

領隊蔡承儒表示，林柏佑過去曾擁有美職與中職的棒球經驗，最快球速可達145公里以上，靠著優異的直球尾勁搭配變速球，相信可增加教練團對於牛棚調度的靈活性。雖然今年出賽場次較少，不過仍可憑藉其豐富的經驗幫助提升悍將投手戰力，同時期許林柏佑能以學長的身分帶領隊上的年輕投手群成長。

繼教練團陣容調整以及洋將的超前部屬等戰力補強外，悍將隊再與林柏佑完成簽約，期待2021年能夠以更強大的陣容迎接全新球季的挑戰。