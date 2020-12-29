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中職／3主題卡有機會入手女孩卡 拆8333包才有1張峮峮
2019年中職年度球員卡明天正式開賣，共含44種不同主題卡款，也是球迷鎖定焦點的女孩卡，共有3主題有機會入手，想要人氣成員、中信兄弟Passion Sisters峮峮，平均要拆8333包才會出現1張。
今年的球員卡44主題卡款中，共有3主題與啦啦隊有關，除了CHEERLEADER實戰球衣卡、CHEERLEADER實戦球衣簽名卡外，明星賽花絮組合簽名卡共有3款，其中1款為啦啦隊。
CHEERLEADER球衣卡的部分，4隊啦啦隊各有2人，分別是凱蒂、廖小安、琳妲、卉妮、潔米、秀秀子、Mina、Yovia，沒簽名的系列為每款限量150張，有簽名的系列為每款限量99張。
明星賽花絮組合簽名卡共3款，與啦啦隊相關的是其中1款，峮峮、籃籃、檸檬、妮可會簽在同一張卡上，限量30張，平均要拆8333包才會出現1張。
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