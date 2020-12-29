中職／球員卡上市 恰恰稀有卡要拆近3萬包才會出現1張

2019年中職年度球員將於明天上市，今天舉辦首賣活動，最搶手的「恰恰」彭政閔生涯回顧系列，入手難度最高，「來自火星的事隕石書卡」和「來自火星的事實戰用品簽名書卡」，比例都是1：27778，等於是要拆近3萬包才會出現1張的神級卡片。

今年的球員卡共有44種不同主題卡款，其中6大主題必收卡款，包括彭政閔生涯回顧系列（來自火星的事）、Lamigo桃猿隊史回顧系列、話題組合簽名卡系列、中職30周年回顧系列、味全龍回歸系列、世界12強中華隊系列。

中職公布各系列卡款比例（單位/包），普卡為難度最低的1：1，其他入手難度較低的卡片還有團隊卡（1：13)、明星賽卡（1：2）、總冠軍賽卡（1：9）、數字密碼卡（1：4）、新人卡70款（1：2）、超級選秀日卡（1：6）、WINTER STAR卡（1：9）等。

限量卡的部分，最特殊的是彭政閔的系列卡片，也是他最後一次以球員身分出現在中職球員卡，來自火星的事生涯紀錄卡為1：113、每款限量223張，來自火星的事聯盟紀錄為1：777、每款限量23張。

難度最高的是「來自火星的事隕石書卡」和「來自火星的事實戰用品簽名書卡」，比例為1：27778，各有9款，每款限量1張，實戰球衣書卡包含彭政閔的球衣、手套、球棒，隕石卡則有真的隕石，卡上還會標注隕石掉落的時間與地點。

2019年中職年度球員卡比例分配原則

1、普卡1：1

2、團隊卡1：13

3、明星賽卡1：2

4、總冠軍賽卡1：9

5、數字密碼卡1：4

6、新人卡70款1：2

7、超級選秀日卡1：6

8、WINTER STAR 卡 1：9

9、二軍年度獎項卡1：10

10、月MVP卡 1：12

11、金手套卡1：19

12、最佳十人卡1：21

13、年度獎項卡1：17

14、FIGHT FOR TAIWAN 卡 1 : 6

15、桃猿進化論1：14

16、桃猿進化論球隊傳奇限量卡1：76（每款限量300張）

17、紅龜傳奇生涯回顧限量卡1：136（每款限量231張）

18、來自火星的事生涯紀錄限量卡1：113（每款限量223張）

19、來自火星的事聯盟紀錄限量卡1：777（每款限量23張）

20、傳承之路執教生涯限量卡1：1563（每款限量40張）

21、CHEERLEADER實戰球衣卡1：209（每款限量150張）

22、CPBL30紅點設計獎寶石卡1：8334（每款限量30張）

23、實戰球衣卡1：834（每款限量75張）

24、實戰PATCH球衣卡1：2500（毎款限量25張）

25、紅龜傳奇生涯回顧球衣卡1：1667（每款限量75張）

26、來自火星的事實戰用品卡1：1208（每款限量23張）

27、來自火星的事火星隕石書卡1：27778（每款限量1張）

28、CHEERLEADER實戦球衣簽名卡1：316（每款限量99張）

29、龍的傳人簽名卡1：230（每款限量99張）

30、新人球衣簽名卡1：334（每款限量75張）

31、新人PATCH球衣簽名卡1：1000（每款限量25張）

32、簽名卡1：625（每款限量50張）

33、紅龜傳奇生涯回顧球衣卡簽名1：4033（每款限量31張）

34、CPBL30傳奇簽名卡1：278（每款限量30張）

35.CPBL30攝影集錦簽名卡1：2084（每款限量30張）

36、實戦球衣簽名卡1：2500（每款限量25張）

37、二世創作簽名卡1：2500（每款限量25張）

38、隊長挺隊長雙簽卡1：1250（每款限量50張）

39、明星賽花絮組合簽名卡1：2778（每款限量30張）

40、數字密碼組合簽名卡1：4167（每款限量15張）

41、征服世界三簽卡1：5209（每款限量12張）

42、CPBL30傳奇四簽卡1：12500（每款限量10張）

43、來自火星的事實戰用品簽名書卡1：27778（每款限量1張）

44、CHECKLIST 1:8