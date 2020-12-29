中職／味全龍新洋投加農 韓媒認為有機會上演「索沙2.0」

休賽季在卡本特、米蘭達轉投韓職後，韓職與中職的洋將往來可說是互通有無，日前味全龍公布陣中5位洋將名單，2020賽季拿下11勝的前起亞虎洋投加尼歐（Drew Gagnon，暫譯）也赫然在內，而韓媒報導指出，如果加尼歐在中職表現突出，很有可能季中就回到韓職效力，上演2019年的「索沙2.0」事件。

加尼歐今年在起亞虎出賽28場，吃下159.2局並投出141次三振，三振數排名聯盟第6，雖然防禦率為偏高的4.34，不過韓媒「OSEN」指出，加尼歐的FIP(投手獨立防禦率)排名聯盟第五，代表扣除隊友守備能力及運氣使然，加尼歐的防禦率會更漂亮，可以再給他一年的機會試試。

韓媒認為如果味全龍新洋投加尼歐在中職表現突出，很有可能季中就回到韓職效力。 截圖自味全龍隊官方粉絲團

即便賽季表現亮眼，但季末起亞虎仍選擇放走加尼歐，找來本季在運動家投出3.65防禦率的投手梅格登(Daniel Mengden)，「OSEN」也認為此舉是為了本土王牌梁玹種可能旅美，球隊將需要更具有水準的外援填補戰力，最後該報導也指出，如果味全龍不是以年薪簽下加尼歐，而他也在中職表現出色的話，有機會在明年季中重回韓職懷抱。

這段季中挖角預告，指的就是2019年富邦悍將的索沙(Henry Sosa)，當年他投出8勝2負、防禦率1.56及85次三振，一度穩居中職三冠王，不過季中卻遭韓職SK飛龍以年薪17萬美元挖角。