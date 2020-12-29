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日職／眼看同輩紛圓旅美夢 千賀滉大的快樂與哀愁

聯合新聞網 / 福耳
軟銀王牌投手千賀滉大雖然也有挑戰大聯盟的夢想，但因為近年表現太好獲得球隊大幅加薪，根本沒有辦法走人！ 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團
軟銀王牌投手千賀滉大雖然也有挑戰大聯盟的夢想，但因為近年表現太好獲得球隊大幅加薪，根本沒有辦法走人！ 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

近年日職興起挑戰大聯盟的風潮，許多球星都明確表達未來目標是前進美國，今年季後同樣也有好幾位球星在11月底經球團同意後，要使用入札制度一圓美國夢，包括火腿的有原航平西川遙輝，以及巨人的菅野智之

職棒生涯6年的有原是最快申請入札的球員，他是14年的第一指名，15年新人年就以8勝6敗4.79防禦率奪下新人王，之後的5年中有3季的勝投在10勝以上，19年更以15勝拿到勝投王，今年的成績則是8勝9敗3.46防禦率，這幾年火腿由於籤運不錯，接連抽到清宮幸太郎、吉田輝星等話題性新人，加上先前的大谷翔平，使得有原的被關注性不高，但他6季下來平均每年先發場數超過20場，且投球局數都超過100局，是火腿陣中重要的苦勞人。

在27日早上的合約交涉期間截止前，遊騎兵宣布與有原簽下兩年總額620萬美金的合約，遊騎兵之前曾有出身自日本的強投達比修有，以及效力過廣島的路易斯（Colby Lewis）在隊上，且都有不錯的成績，這也是遊騎兵網羅有原的原因之一。

晚有原一周在12月初申請入札的菅野，合約交涉期限是明年的1月8日，在遊騎兵已簽下有原，退出競爭行列後，據傳目前仍有5隊對他有興趣，相信這幾隊不會放棄爭取這名在日職已經沒什麼對手的強投，菅野成功挑戰大聯盟的消息應該就會在近日確認；而與菅野同日申請的西川，近期除了連續4年獲得外野金手套之外，並沒有傳出被哪支球隊鎖定或交涉的消息，對於只有守備及速度，但攻擊火力不夠的外野手，大聯盟球隊顯然興趣並不高。

今年季後申請入札的有原、菅野及西川，3人的職棒年資分別為6年、8年及10年，28歲有原的6年是史上第2快(最快是大谷翔平)，對於投手來說，要挑戰更高層級的殿堂當然是越早越好，對於這點，多次明確表達要挑戰大聯盟的千賀滉大自然了然於胸。

有原航平在火腿只打了6個球季就靠入札轉戰遊騎兵，目前只有28歲，應該能比一些老將更快適應美日差異。 美聯社資料照片
有原航平在火腿只打了6個球季就靠入札轉戰遊騎兵，目前只有28歲，應該能比一些老將更快適應美日差異。 美聯社資料照片

千賀在26日與軟銀球團完成談薪，今年奪下防禦率、勝投及三振投手三冠王的他，被加薪1億，明年年薪到達4億日幣，是以育成球員身份入團時270萬年薪的148倍，同時也超越巨人山口鐵也14到17年的3億2000萬日幣，創下育成出身球員的最高年薪紀錄，但除了年薪之外，他最想要的仍無法如願以償，那就是明年季後行使入札挑戰大聯盟。

軟銀從大榮時期以來，共有城島健司川崎宗則及和田毅3人轉戰美國，但3人都是在取得海外自由球員資格後才離隊，隊史還沒有使用入札的紀錄，即使連一直以來都被認為是對照組的央聯霸主巨人，在去年季後就已對入札制度解禁，讓山口俊前往美國，今年再度同意陣中最重要的王牌先發菅野入札，軟銀仍然無動於衷。

城島健司在軟體銀行鷹(大榮鷹)打了11個球季之後，轉戰西雅圖水手隊，雖然只打了短短的4個球季就重回日職，但總算是圓了大聯盟。 歐新社資料照片
城島健司在軟體銀行鷹(大榮鷹)打了11個球季之後，轉戰西雅圖水手隊，雖然只打了短短的4個球季就重回日職，但總算是圓了大聯盟。 歐新社資料照片

對於軟銀來說，今年創下日本一4連霸的紀錄，儼然已是日職最強球隊，下一個目標就是放眼世界，在要成為世界第一的前提下，且不需要入札金的軟銀，當然不會輕易放陣中的王牌走，對於千賀來說，眼看同學年的有原、在國家隊當過隊友的菅野都即將站上大聯盟舞台，心裡的焦急可想而知，但球隊有錢，又想維持稱霸日職的態勢，千賀或許也只能等到22年季中取得海外自由球員資格，23年球季才能站上大聯盟舞台了，那時千賀已30歲，加上要再歷經兩季，體能狀況難料，只能說雖然球隊戰績佳，薪資優渥，但自由度相對地大減，這就是身在軟銀的快樂與哀愁啊。

菅野智之 有原航平 城島健司 川崎宗則 西川遙輝

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