教出中職教頭、第一指名 賴朝榮32年執教的堅持

除非因為公事，我沒有一天球隊練球不到的。 台中市忠孝國小資深教頭賴朝榮說道

球員22年、教練32年的球齡，讓許多棒壇新生代難以望其項背，64歲的賴朝榮可以說是台中地區數一數二的資深教練，2018年中職選秀第一指名4人就有3人畢業自忠孝國小，包含戴培峰、古林睿煬、翁瑋均，而目前中職5隊總教練包括中信兄弟林威助、樂天桃猿曾豪駒(曾恆彰)是他學生，可謂桃李滿天下。

出身台中金龍青少棒的賴朝榮，曾任太平國小客座教練，當時指導過陳瑞振、蔡豐安、馮勝賢等二代象球員，1988年在台中市前議長張廖貴專邀約下，擔任中山國中創隊教頭，他說，張廖貴專相當熱愛棒球，希望中部也有強隊能跟當時北華興、南美和抗衡，原本自己從事其他工作沒有馬上答應，在三、四次邀請後才決定接下。

賴朝榮是台中市中山國中創隊教頭。 藍文權提供

中山國中1988年10月1日成軍，一開始僅14人，有些還是別校不收的球員，但一年半就打到全國季軍，1990、1993至1995年在小馬、LLB(世界少棒聯盟)都拿過代表權，當時包含林威助、高志綱都在陣容中。

1999年賴朝榮轉戰少棒領域耕耘，在忠孝國小執教至今超過20年，2004、2012年兩度率隊赴日打IBA世界軟式少棒錦標賽，今年則帶領台中市代表隊首度拿下台彩威力盃冠軍以及參賽20年以來首座諸羅山盃冠軍，相當風光。

賴朝榮今年帶領台中市忠孝國小拿下參加諸羅山盃20年來首座冠軍。 王婉玲攝影

賴朝榮帶隊成績亮眼，職棒也有金榜，2018年中職選秀第一輪，除了旅外的第三順位李振昌，包括狀元戴培峰、榜眼古林睿煬以及第四順位翁瑋均都是忠孝出身，2019年中職二軍教頭高志綱、林威助、施金典，4隊就有3人是他學生，而近期中信兄弟發布一軍總教練由林威助接任後，加上樂天桃猿曾豪駒，也有近半是其子弟兵，他說，看到這些學生都還在棒壇上發展，就是當教練感到最光榮的事了。

統一獅教練高志綱(右)去年退役，曾表示感念啟蒙教練賴朝榮(左)。 賴朝榮提供

64歲的賴朝榮輩分資深，但他在球隊訓練上幾乎不曾缺席，「我沒有一天練球不到，這是我的堅持，沒有去好像就會怪怪的，人家說做一天和尚撞一天鐘嘛！」他說，自己兩個女兒沒有結婚，這些小朋友就像自己的孫子一樣，慢慢去指導他成長。

2018年中職選秀狀元戴培峰(右)也是賴朝榮(左)學生。 賴朝榮提供

生涯幾乎離不開棒球，但賴總坦言，已經到了交棒的年紀，萌生退休想法，今年球隊屢創佳績，他也期盼再拚一次穿上國家隊戰袍的機會，在退休前再添榮耀。