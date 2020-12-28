味全龍熱血募集令持續發威 逾千人挽袖捐熱血

中華職棒味全龍8月起在隊長林旺衛號召下發起「捐熱血送潮T」活動，熱血募集令持續發威，目前已獲捐42萬C.C.熱血，而正在趕製中的紀念T恤今天也首度亮相，預計下月起開放兌換；雲林捐血中心企畫陳修戎說，受新冠肺炎疫情影響，今年捐血量減少，目前血液庫存量僅剩4至7天，低於安全庫存量，其中O型血最缺，「熱血不嫌多」呼籲可捐血民眾踴躍挽袖。

受疫情衝擊，民眾捐血意願隨之降低，味全龍去年正式重返職棒球場，成為中職第五隊，以雲林斗六棒球場作為訓練基地，8月結合雲林捐血站發起捐血公益活動，民眾集滿3點即能憑集點卡兌換限量紀念T恤，進行至今5個月獲得1281人響應，預計明年1月起開放捐血民眾憑卡兌換。

不過目前血液庫存量仍拉警報，陳修戎說，台中、彰化、南投、雲林4縣市每天所需血量約1800袋，近日A、AB、O型庫存量偏低，其中O型血每天用量高達700袋，也是當前極需血型。