澳職／球隊內部對抗上演基襪大戰 曼尼將復出參賽

澳職例行賽在新冠疫情下停擺,雪梨藍襪隊今晚舉辦隊內表演賽,其隊名分別為洋基與紅襪,而陣中名人堂球星曼尼(Manny Ramirez)正好擔任紅襪隊指定打擊。

48歲的曼尼今年8月以球員兼教練身分加盟藍襪隊,日前卻傳出受到受「持續性身體狀況」影響無法出賽,並強調與新冠肺炎無關,而今能正常出賽應可解讀為曼尼已成功抑制病情。

Here are the Middy's Starting Lineups for tonight's Sydney Blue Sox (Red Sox v Yankees) teams!



