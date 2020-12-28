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澳職／球隊內部對抗上演基襪大戰 曼尼將復出參賽
澳職例行賽在新冠疫情下停擺，雪梨藍襪隊今晚舉辦隊內表演賽，其隊名分別為洋基與紅襪，而陣中名人堂球星曼尼（Manny Ramirez）正好擔任紅襪隊指定打擊。
48歲的曼尼今年8月以球員兼教練身分加盟藍襪隊，日前卻傳出受到受「持續性身體狀況」影響無法出賽，並強調與新冠肺炎無關，而今能正常出賽應可解讀為曼尼已成功抑制病情。
Here are the Middy's Starting Lineups for tonight’s Sydney Blue Sox (Red Sox v Yankees) teams!— Sydney Blue Sox (@SydneyBlueSox) December 28, 2020
Which team are you rooting for!? #RiseTogether pic.twitter.com/6oppeqAVxz
藍襪隊原訂與坎培拉騎兵隊交手，但受疫情取消。藍襪隊決定舉辦隊內賽，由「雪梨紅襪隊」對上「雪梨洋基隊」，曼尼也將擔任紅襪第5棒指定打擊，此場比賽為索票入場，第一波免費門票已被搶光。
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