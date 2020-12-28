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中職／參考球探與教練團評估 兄弟割捨羅傑斯
中信兄弟隊今天宣布簽下第4位洋投，為多明尼加籍的Gabriel Ynoa，譯名「加百利」，也預計新球季春訓就將以這4名洋投為主，先不找第5人，捨棄簽回羅傑斯，球團表示是參考球探報告與教練團的評估結果。
兄弟的洋投簽約告一段落，德保拉、萊福力將繼續歸隊效力，新面孔的部分補強歐尼爾、加百利，本季的3名S級洋投只簽回德保拉，米蘭達轉戰韓職斗山熊隊，羅傑斯則未在人選清單中。
兄弟球團表示，「這次沒有把羅傑斯列為四位洋投中的考量，是參考球探報告及教練團評估的結果，但針對洋將部份仍會視情況陸續測試，羅傑斯仍會是考量之一。」
兄弟是否再找第5名洋投？球團表示，規定為註冊4名洋將，第4人其實就是以防有人受傷或調整狀況不佳而準備，春訓將先以現有4名洋投為主，會再視情況陸續測試洋將。
羅傑斯今年在兄弟的表現開低走高，季初表現不符期待，在5月遭下放二軍，直到萊福力出現傷情，才獲得重升一軍的機會，也終於展現身價，整季共為兄弟貢獻6勝4敗、防禦率3.47，下半季表現強悍，也獲得在總冠軍賽首戰為兄弟打頭陣的機會。
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