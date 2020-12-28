中職／12年前無緣披黃衫 倪福德將赴兄弟隨隊測試

倪福德今年季後遭富邦悍將隊釋出，獲得延續中職生涯的機會，中信兄弟球團今天宣布邀請他隨隊測試，預計將在1月中進牛棚，他也感謝兄弟給予機會。

倪福德的中職生涯正式從中信鯨隊展開，在球隊解散後，他於2008年特別選秀被兄弟象隊第一指名選中，但他未與兄弟簽約，選擇赴美加盟大聯盟老虎隊，與兄弟成為無緣的主雇，卻在12年後牽上線。

兄弟球團表示，「中信兄弟將邀請倪福德於一月初隨隊測試，倪福德將參與球隊春訓，預計一月中可以進牛棚。」

倪福德表示目前都有持續訓練，維持健康狀態，他也表示，也很感謝中信兄弟給予機會。

倪福德結束旅美生涯返台後，在2015年選秀會上獲義大犀牛隊選進，效力這支球隊（含悍將隊）6季，今年季後未獲續約，接下來將轉往兄弟隨隊測試，若能順利加盟，將是他生涯效力的第3支中職球隊。