聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／兄弟簽下第4名洋投 譯名加百利
中信兄弟球團今天宣布簽下新洋投，就是外傳的Gabriel Ynoa，譯名「加百利」，4名洋投全數到齊。
加百利目前於多明尼加參與冬季聯盟賽事，預計1月份來台灣進行隔離，完成後赴中國信託公益園區參與球隊春訓。
27歲的加百利來自多明尼加，188公分、93公斤，為右投右打，曾效力大聯盟紐約大都會、巴爾的摩金鶯隊，大聯盟資歷3年，共出賽55場，其中20場先發，防禦率5.39，2019年投球局數110.2局為最多。
加百利今年轉往日職，效力養樂多隊，出賽9場，拿下0勝3敗、防禦率10.13，目前則於多明尼加進行冬季聯盟，投球局數14.2局、防禦率1.84，近況優異。
兄弟已完成新球季外援戰力拼圖，將由提前續約的萊福力（Mitch Lively）、年度MVP德保拉（José De Paula），以及兩位新洋投歐尼爾（Onelki García）與加百利，共同強化兄弟投手戰力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言