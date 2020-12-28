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中職／兄弟簽下第4名洋投 譯名加百利

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊球團今天宣布簽下新洋投，就是外傳的Gabriel Ynoa，譯名「加百利」。圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊球團今天宣布簽下新洋投，就是外傳的Gabriel Ynoa，譯名「加百利」。圖／中信兄弟提供

中信兄弟球團今天宣布簽下新洋投，就是外傳的Gabriel Ynoa，譯名「加百利」，4名洋投全數到齊。

加百利目前於多明尼加參與冬季聯盟賽事，預計1月份來台灣進行隔離，完成後赴中國信託公益園區參與球隊春訓。

27歲的加百利來自多明尼加，188公分、93公斤，為右投右打，曾效力大聯盟紐約大都會、巴爾的摩金鶯隊，大聯盟資歷3年，共出賽55場，其中20場先發，防禦率5.39，2019年投球局數110.2局為最多。

加百利今年轉往日職，效力養樂多隊，出賽9場，拿下0勝3敗、防禦率10.13，目前則於多明尼加進行冬季聯盟，投球局數14.2局、防禦率1.84，近況優異。

兄弟已完成新球季外援戰力拼圖，將由提前續約的萊福力（Mitch Lively）、年度MVP德保拉（José De Paula），以及兩位新洋投歐尼爾（Onelki García）與加百利，共同強化兄弟投手戰力。

大聯盟 大都會 養樂多

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