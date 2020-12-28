中職／已擁豪華5支洋投 悍將不排除再找第6人
富邦悍將隊今天公布簽下洋投傑斯（Juan Carlos Ramírez），備戰新賽季已簽了5名洋將，不僅一軍登錄名單要競爭，連4個註冊名額都有得搶，將有人須以測試洋將的身分在二軍出賽；是否再找第6人，球團表示，「如有合適人選，球團會持續評估討論。」
今年這波洋投軍備戰，悍將隊的手腳最快，除了原先就簽複數年合約的索沙與羅力，季外先簽回下半季爭冠時期表現出色的邦威，再網羅首度來台效力的納恩斯（Héctor Noesí）與傑斯，已簽5名洋投。
中職規定可每隊可註冊4名洋將、一軍登錄3人，味全龍隊各多1名「優惠」，而悍將隊已簽超額的5人，確定將有人開季進不了註冊名單，須以合約所屬測試洋將的身分在二軍出賽。
悍將隊的洋投尋覓計畫不見得就此畫下句點，對於是否再找第6人，球團回應，若有合適人選，將會持續評估討論。
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