中職／已擁豪華5支洋投 悍將不排除再找第6人

富邦悍將隊今天公布簽下洋投傑斯（Juan Carlos Ramírez），備戰新賽季已簽了5名洋將，不僅一軍登錄名單要競爭，連4個註冊名額都有得搶，將有人須以測試洋將的身分在二軍出賽；是否再找第6人，球團表示，「如有合適人選，球團會持續評估討論。」

今年這波洋投軍備戰，悍將隊的手腳最快，除了原先就簽複數年合約的索沙與羅力，季外先簽回下半季爭冠時期表現出色的邦威，再網羅首度來台效力的納恩斯（Héctor Noesí）與傑斯，已簽5名洋投。

中職規定可每隊可註冊4名洋將、一軍登錄3人，味全龍隊各多1名「優惠」，而悍將隊已簽超額的5人，確定將有人開季進不了註冊名單，須以合約所屬測試洋將的身分在二軍出賽。

悍將隊的洋投尋覓計畫不見得就此畫下句點，對於是否再找第6人，球團回應，若有合適人選，將會持續評估討論。