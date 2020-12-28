日職／林威助給陳偉殷高評價 看好單季至少10勝

中信兄弟隊總教練林威助昨天透過視訊參與甲子園歷史館特別活動，談到今年從日職羅德轉效力阪神隊的陳偉殷，林威助給予高評價，也期許陳偉殷能投出單季至少10勝。

中職中信兄弟隊總教練林威助昨天透過視訊參與日本甲子園歷史館特別活動。林威助球員時期曾於2003至2013年間效力阪神虎隊，阪神虎隊球迷也問起林威助以教練身分回到阪神效力的意願，林威助表示，還有很多東西需要努力學習，如果將來有機會，也希望可以挑戰看看。

台灣左投陳偉殷今年重返日職加盟千葉海洋羅德隊，季後被阪神虎隊網羅，林威助給陳偉殷高評價，提到陳偉殷的直球球速快、很有威力，曾活躍於美職大聯盟，相信陳偉殷加入球隊後，維持自己的步調、一定可以投出好成績，期待陳偉殷單季投出雙位數勝投。

林威助也分享，阪神虎的球迷很熱情，讓球迷開心是最重要的事，過去自己效力阪神虎期間，只要打擊有好表現，隔天就可以出現在新聞版面上，大量的練習，抱持著只要機會來了，絕對要把握住的心情面對。