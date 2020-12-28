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中職／真的好想拿冠軍 悍將隊5洋投履歷表比華麗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將投手羅力。報系資料照
富邦悍將投手羅力。報系資料照

去年距離總冠軍賽就差1勝，富邦悍將隊季外戰力布局領先各隊腳步，今天宣布第5位洋投人選，為曾在大聯盟打下11勝球季的傑斯（暫譯，Juan Carlos Ramírez），5洋陣容攤開履歷表，僅將邁入中職生涯第9季的羅力不具大聯盟資歷。

富邦接手球隊以來，悍將隊還沒拿過季冠軍，也沒打過總冠軍賽，球團有遺憾，鐵了心厚植戰力再拚2021年，也在洋將尋覓作業上已讓球迷看到企圖心。

除了原先就簽複數年合約的索沙與羅力，季外先簽回今年季末貢獻關鍵戰力、助悍將保有爭季冠軍機會的邦威，再網羅首度來台效力的納恩斯（Héctor Noesí）與傑斯，已簽5名洋投，在中職規定的可註冊4名洋將之外，提前部署備案。

5洋投裡，只有羅力不具大聯盟資歷，出身2007年大聯盟選秀第50輪的他，最高層級只到2A，但他在來台後找到春天，在中職獲獎無數，2015和2017年都拿下投手三冠王，明年將是他在中職的第9季，也將是跨過「羅力條款」的最後1年。

羅力因年紀漸長，今年成績已有明顯下滑，在洋投越找越華麗的情況下，若成績無法重振，明年的一軍出賽空間預計也將遭到大幅壓縮。

悍將隊的其他4名洋投都具大聯盟資歷，索沙2011年在太空人隊出賽10場、都是先發，邦威有2季升上大聯盟，納恩斯、傑斯都具6年大聯盟資歷，傑斯2017年在天使奪下單季11勝，納恩斯最狂的資歷則是2017年效力韓職起亞虎隊時，以單季20勝拿下勝投王。

大聯盟 羅力 中職

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