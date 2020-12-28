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中職／洋投實力更上一層樓 打者好日子不多了

聯合新聞網 / Ramos
中信兄弟新洋投歐尼爾(左)在大聯盟僅出賽過5場，不過他在日職有多年經驗。另一位洋投伊諾亞(右)在大聯盟出賽過55場，打過金鶯和大都會，今年在多明尼加冬季聯盟出賽。 2014 Bowman 球員卡
中信兄弟新洋投歐尼爾(左)在大聯盟僅出賽過5場，不過他在日職有多年經驗。另一位洋投伊諾亞(右)在大聯盟出賽過55場，打過金鶯和大都會，今年在多明尼加冬季聯盟出賽。 2014 Bowman 球員卡

新球季中職各隊洋將戰力布局幾乎底定，明年開季洋投能力和資歷，都比今年開季更提升，加上比賽用球係數調降至0.550左右，打者好日子恐怕已成過去式。

好比說中信兄弟好了，年度MVP德保拉，老面孔萊福力實力無須多言，31歲古巴籍左投歐尼爾(Onelki Garcia)上過大聯盟，2018年轉戰日職中日龍還入選過明星賽，今年在阪神虎拿下2勝6敗、防禦率4.42。

歐尼爾問題和米蘭達類似，球威不錯，但控球常陷入麻煩，小聯盟生涯206局投球，出現98次四壞保送，日職3年347.2局送出148次四壞，早期在古巴聯賽3年，204.2局多達126次四壞，顯見歐尼爾控球問題始終存在。

兄弟第4號洋投，媒體報導為27歲多明尼加籍右投伊諾亞(Gabriel Ynoa)，他去年在大聯盟金鶯拿下1勝10敗、防禦率5.61，今年轉戰日職養樂多，戰績3敗、防禦率10.13，帳面成績不理想，不過，德保拉剛道兄弟也是備位洋將，無顯著成績，一開始還苦吞5連敗，後來經過修正適應，結果勇奪年度MVP。伊諾亞畢竟有3年大聯盟經驗、打過日職，年紀也算輕，如果能夠適應、融入台灣職棒環境，說不定能有好表現。

另一金控球隊富邦悍將，前兩大先發洋投索沙、納恩斯(Hector Noesi)擺出來有夠驚人，納恩斯拿過韓職勝投王，了解亞洲棒球文化，若身手未退化，他和索沙將是全聯盟最頂尖的投手。

納恩斯2017年在起亞老虎投出20勝5敗、防禦率3.48的優異成績。2019年他跟陳偉殷曾是隊友，不過戰績0勝3敗、防禦率8.46實在跟韓職的成績相差太多。 歐新社資料照片
納恩斯2017年在起亞老虎投出20勝5敗、防禦率3.48的優異成績。2019年他跟陳偉殷曾是隊友，不過戰績0勝3敗、防禦率8.46實在跟韓職的成績相差太多。 歐新社資料照片

富邦另一洋投邦威今年表現不錯，拿下6勝3敗、防禦率2.60，只是控球有時會「走鐘」，左手指不時也會因投球磨破皮流血，新球季中職採高縫線比賽用球，這問題很可能遭凸顯；羅力本季防禦率高達5.00，為來台最差成績，富邦當然不會因為擁有索沙、納恩斯這兩張王牌自滿，一定會持續找第5號、甚至第6號洋投補強，全力爭奪富邦隊史首冠。

統一獅三大洋投布雷克、泰迪、猛威爾台灣大賽已證明自己能耐，統一能留下3人就是最棒的補強，第4號的33歲委內瑞拉籍左投Felix Doubront資歷不俗，大聯盟丟過513.2局，曾隨紅襪拿過世界大賽冠軍，也打過韓職與墨西哥聯盟，雖然履歷表完整，不過他已離開美職體系多年，2012、2013年在紅襪單季都拿下11勝的身手還剩多少？有待時間驗證。

統一獅與三位洋投猛威爾（右）、泰迪(左二)與布雷克(左一)全都續約，對他們的實力是極具信心。 中央社
統一獅與三位洋投猛威爾（右）、泰迪(左二)與布雷克(左一)全都續約，對他們的實力是極具信心。 中央社

樂天桃猿找來兩名新洋投，31歲美籍右投威克森(Aaron Wilkerson)、29歲美籍左投奧佛頓(Dillon Overton)，其實和統一的泰迪、猛威爾有點相似，就是無法長久待在大聯盟，但在3A有不錯成績，這類「3A以上、大聯盟未滿」的投手，在美職可能因為缺乏某些特質或武器，無法更上一層樓，不過在比賽強度相對較低的中職討生活，只要能夠適應環境，預期能繳出不錯成績。

樂天桃猿找來另一名洋投是前富邦悍將的包林傑，他成績和資歷都不算出色，應該是球團為了控管洋將預算的不得已選項，不過，球隊如果要爭冠，給年輕教頭曾豪駒更多資源，這樣的洋投陣容顯然不夠，必須持續補強才行。

最後是新軍味全龍，他們找來34歲日籍投手田澤純一，就是要來扛終結者的，加上廖任磊、劉家愷(劉榮華之子)、陳冠偉(陳威成之子)、森榮鴻、林逸達、呂偉晟，牛棚戰力算是有基本雛形，田澤純一身手應該不會退化太多，足以應付中職打者，台灣球迷屆時即可一睹其丰采；另一名洋投伍鐸算是識途老馬，過去兩年在富邦成績大不如前，找他來的理由應該跟包林傑差不多，控管預算、作為預備洋投。

中職各隊終結者及中繼多是本土投手，味全龍首季將任用有豐富大聯盟後援經驗的田澤純一。 歐新社資料照片
中職各隊終結者及中繼多是本土投手，味全龍首季將任用有豐富大聯盟後援經驗的田澤純一。 歐新社資料照片

味全另找來具韓職資歷的兩洋投，32歲美籍右投布里漢(Jake Brigham)、30歲美籍右投甘格農(Drew Gagnon)，布里漢這4年效力韓職英雄隊，平均一年拿到11勝、防禦率3.70，是陣中絕對主戰投手，味全找他來助陣薪水絕對不會少，月薪應該破百萬台幣，他與王維中明年球季將是味全兩大王牌。

甘格農2018、2019年待過大聯盟，今年轉戰韓職起亞虎，戰績11勝8敗、防禦率4.34，成績算中規中矩，可望扛味全第3號先發。

整體而言，中職5隊前2、3號洋投實力不俗，而且價碼愈疊愈高，根據推測，中職目前各隊所找來的所有洋將，平均月薪推測在3萬美元左右，拿到4萬至5萬美元價碼者也不在少數，加上全球受疫情影響，更多有實力的洋投願意來台討生活，假設明年球季比賽用球恢復係數是0.550，和日職與韓職接軌，那麼，過去幾年瘋狂打擊聯盟的景象將會大幅降溫，代表打者的好日子不多了，投打數據預期將更均衡。

索沙 田澤純一 伍鐸 德保拉

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