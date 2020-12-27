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棒球／球季外吞1敗 陳偉殷遭金門大王敲再見安

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
金門大學隊長宋昀泰（捕手）拿下對抗賽MVP。圖／國泰真殷雄棒球訓練營提供
金門大學隊長宋昀泰（捕手）拿下對抗賽MVP。圖／國泰真殷雄棒球訓練營提供

「國泰真殷雄棒球訓練營」今天畫下句點，作為東道主的台灣左投陳偉殷，球季外的時間意外吞下1敗，他在驗收成果的對抗賽上登板，遭金門大學的隊長「金門大王」宋昀泰敲出再見安打，陳偉殷「認輸」，笑說自己已經盡力。

本屆訓練營鎖定大專乙組為指導對象，合計11所大專院校，昨天下午進行對抗賽，驗收學員學習成果，冠軍賽由「仁和家正」隊以5：4擊敗「偉殷承祐」隊，決定勝負的1分，就是陳偉殷投球所丟掉的。

宋昀泰從陳偉殷手中敲出再見安打，寫下人生難得體驗，他笑說陳偉殷的球尾勁真的不一樣，「試著帶進來一點再攻擊。」陳偉殷被「虧」輕鬆投、禮讓學員，他回應：「不要這樣講，我已經盡力了。」

陳偉殷在結訓儀式上勉勵學員，「希望學員在這兩天學到的正確觀念以及態度，未來變成自己的專業，感謝大家2天的付出，也謝謝國泰金控長期支持學生基層棒球。」

「仁和家正」隊獲勝，領獎時卻被拱跳舞，曾仁和大方帶頭率領學員開跳，想拱拿下最後1名的王維中唱歌，卻被他以「我還在難過」為由拒絕，為結訓儀式增添笑料。

國泰真殷雄棒球訓練營兩天活動畫下圓滿句點。圖／國泰真殷雄棒球訓練營提供
國泰真殷雄棒球訓練營兩天活動畫下圓滿句點。圖／國泰真殷雄棒球訓練營提供
陳偉殷指導學員投球動作。圖／國泰真殷雄棒球訓練營提供
陳偉殷指導學員投球動作。圖／國泰真殷雄棒球訓練營提供

陳偉殷 棒球

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