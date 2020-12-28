日職／把握打工機會+兩聯盟實力差 堆高陳偉殷行情

今年球季效力於日本職棒千葉羅德隊的陳偉殷在這個季後頗為熱門，陳偉殷與阪神簽下年薪200萬美元的2年合約，換算年薪2億800萬日圓。根據日本媒體報導，過程中包括中央聯盟的巨人、阪神以及太平洋聯盟的樂天都有意網羅，羅德隊也爭取他續留，最後阪神提出極大的誠意而獵人成功。

陳偉殷與另一名新洋投、今年在韓職斗山熊投出20勝的阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）並列投手群第一，高出今年11勝的阪神本土王牌西勇輝。新洋將最高薪則是今年奪下韓職打擊雙冠王、MVP小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）的2億6000萬日圓。

在韓職斗山熊投出20勝的阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），與陳偉殷年薪同為2億800萬日圓，也都是2021年阪神的重要新戰力。 擷圖自阪神虎官方推特

陳偉殷的「好薪情」與他今年季中以接近「打工」形式加盟羅德隊後展現的身手及成績有相當大的關係。陳偉殷在9月加盟羅德，當時獲得的薪資是3000萬日圓。雖然吞下3連敗，不過4場先發都是優質先發，主要是沒有得到打線掩護，球季防禦率2.42、被打擊率0.232都是水準之作。加上雖然他的身手已過了巔峰，不過仍有超過150公里直球，證明自己處於健康的狀態，可以掌握先發6-7局失3分之內，都是他成功吸引各隊關注的地方。日本媒體點名阪神、巨人、樂天都是加入角逐的球隊。

數據上的成績雖然無法作為絕對參考的依據，不過陳偉殷有利的地方在於他身處的是競爭環境以及強度被公認較高的太平洋聯盟，這在今年日本一總冠軍賽結束之後會更加明顯。

2020年軟銀成為日本職棒史上第一支連續兩年在總冠軍賽以4連勝橫掃對手的球隊。另外軟銀在總冠軍賽12連勝再創新高，勇奪隊史第11冠，也是繼1965年到1973年締造9連霸的巨人軍之後第2支完成4連霸的球隊，無論實力或是氣勢洋聯都完全凌駕在央聯之上。加上自從2013年樂天打敗巨人開始，連續8年都由洋聯球隊稱霸日本一。交流戰史的對戰成績，2005年開始到去年（※2020年因疫情停辦），15年當中整個中央聯盟僅有1次在對戰上取得勝多於敗的優勢，總戰績也是洋聯1098勝遙遙領先央聯的966勝。剛卸下橫濱監督職務的拉米瑞茲（Alex Ramirez）便有切身之痛，他認為中央、太平洋兩聯盟之間有著5年的差距。

陳偉殷在CS季後賽對軟銀雖然投3.1局失掉5分吞敗，不過例行賽對軟銀主投2場共14局只被擊出10支安打失掉4分，對戰防禦率2.57、對戰被打擊率0.204，都是相當出色的表現。如果以現階段兩聯盟實力上存在的差距，對包括後來得手的阪神虎隊在內的中央聯盟球隊而言都是相當有吸引力的數據，「到央聯絕對夠用！」。

因此，球季中這4場例行賽雖然短暫，卻讓陳偉殷成功找到向NPB各球隊展示實力的舞台。更何況，今年因為疫情使得各球團的海外球探，無法像往年一樣順利到海外視察選手挖寶，更不用說一些發掘出冬明尼加等中南美洲系統的球隊。因此能在日本職棒比賽的現場親眼目睹「鑑定」，可信度大大提高，這都是陳偉殷有利的地方。

就阪神的戰力構想，陳偉殷形同填補多明尼加左投賈西亞（Onelki García；2021將加盟中信兄弟的洋投「歐尼爾」）離隊之後的先發空缺。賈西亞2019年從中日龍轉隊到阪神虎之後，兩年合計只拿下8勝，今年只有2勝6敗、防禦率4.42的成績，年薪卻高達1億7000萬日圓左右，讓球團大失所望。陳偉殷年薪雖更高於賈西亞，不過通過洋聯打者的考驗，加上疫情下的特殊狀況，都讓阪神球團願意砸下重金投資。