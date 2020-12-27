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棒球／林家正樂觀看待沒比賽打 返美秋訓6週怕疫情

中央社 / 高雄27日電
林家正。 中華民國棒球協會提供
林家正。 中華民國棒球協會提供

台灣旅外選手今年深受疫情影響，響尾蛇捕手林家正樂觀看待，認為也是加強自己的好機會，且之前有回美國參加秋訓6週，不過談到美國疫情，他表示，每天起床都希望不要染疫。

林家正從去年開始效力亞利桑那響尾蛇隊，談到今年小聯盟受到疫情影響取消賽季，「我之前也有問自己，今年如果沒有賽季怎麼辦。」

不過林家正選擇換個角度看，只是多了更多時間在加強、彌補自己的缺失而已，「事實就是這樣子，不能用負面去看，可以利用時間把身體強化，捕手、打擊方面也都可以加強。」

林家正8月時參與棒協舉辦的未來之星對抗賽，賽事結束後不到一個星期，就接到球隊通知要回美國報到參加秋訓。林家正指出，秋訓為期6個星期，除了第1週是練習，其他時間都是比賽，「算是2020年的賽季，我很開心至少有回去表現一下，為明年提早做準備。」

美國現在疫情非常嚴重，林家正說：「他們戴口罩但也不是防疫口罩，很多隊友都跟我說得過了（武漢肺炎），說真的自己也會擔心，就算防疫做一百分了，但還是會怕像自助加油、開門會摸到。」

因此林家正秋訓期間除了吃飯，每天只從家裡和球場往返，平常盡可能不要出門，他笑說，目前在台灣都不用煩惱，「在台灣起床的想法是今天又是美好的一天，在美國起床的想法是，希望今天不要得到。」

雖然明年小聯盟是否能進行仍是未知數，不過林家正還是把目標放在美國，「明年春訓也不知道什麼時候開始，但還是1月底、2月初就先回去自我準備。」

林家正 小聯盟

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