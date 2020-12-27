中職／以前對陳偉殷比較「假掰」 王維中靠海賊王不認生
陳偉殷舉辦棒球訓練營，邁入第9屆 ，王維中是固定班底之一，兩人湊在一起就鬥嘴，王維中說自己與陳偉殷的相處，也有做作、假掰的時期，直到因為海賊王打開雙方的話匣子，才變成現在這種互嗆、互嘴的關係。
陳偉殷的「國泰真殷雄棒球訓練營」，每年找來豪華教練團助陣，多位球星也因此成為好友，像是王維中與王溢正的初相識在第1屆活動時，不知不覺已經認識9年。
王維中原本受訪表示，與王溢正的第一次碰面就一見如故；王溢正卻爆料，第一次見到王維中時，「他對我愛理不理，他可能比較害羞一點，不知道要說什麼，他哥哥（王躍霖）就好一點。」
王維中見王溢正不買單，改口現在回想起來好像沒很熟，他也說：「回想起來，我和偉殷學長的第一次碰面也是這樣，因為比較怕生、怕說錯話，要做作一下、假掰一下。」
王維中表示，兩人會開始熱絡起來，「是因為我們聊到一部卡通，海賊王，從那之後才有更多話題。」
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