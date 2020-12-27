中職／找不到影印機就是他？外媒曝兄弟將簽養樂多洋投
中信兄弟隊第4位洋投人選浮上水面，外媒爆料今年效力日職養樂多對的伊諾亞（Gabriel Ynoa），即將與兄弟完成簽約，投入中職戰場。
中職今冬各隊尋覓洋將提前開跑，各隊簽約步調加快，人選布局都已進入尾聲，味全龍隊昨天一口氣公布5人，富邦悍將隊已簽4人，統一獅、樂天桃猿和兄弟都是3人。
兄弟周五公布簽下近兩年效力阪神虎隊的歐尼爾（Onelki García），當天原本就有意公布第4人，但因對方家附近沒有影印機，來不及收到合約回傳，只能先延後揭曉，領隊劉志威透露是具有亞洲職棒經歷的右投，且等到公布人選，就知道為何找影印機不方便了。
伊諾亞來自多明尼加，具有3年大聯盟資歷，前一次在大聯盟出賽為2019年9月25日，今年則效力養樂多，出賽9場，拿下0勝3敗、防禦率10.13。
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