快訊

員工拿大鍋當洗腳桶？ 春水堂道歉：會進行懲處

中職／找不到影印機就是他？外媒曝兄弟將簽養樂多洋投

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
伊諾亞。路透
伊諾亞。路透

中信兄弟隊第4位洋投人選浮上水面，外媒爆料今年效力日職養樂多對的伊諾亞（Gabriel Ynoa），即將與兄弟完成簽約，投入中職戰場。

中職今冬各隊尋覓洋將提前開跑，各隊簽約步調加快，人選布局都已進入尾聲，味全龍隊昨天一口氣公布5人，富邦悍將隊已簽4人，統一獅、樂天桃猿和兄弟都是3人。

兄弟周五公布簽下近兩年效力阪神虎隊的歐尼爾（Onelki García），當天原本就有意公布第4人，但因對方家附近沒有影印機，來不及收到合約回傳，只能先延後揭曉，領隊劉志威透露是具有亞洲職棒經歷的右投，且等到公布人選，就知道為何找影印機不方便了。

伊諾亞來自多明尼加，具有3年大聯盟資歷，前一次在大聯盟出賽為2019年9月25日，今年則效力養樂多，出賽9場，拿下0勝3敗、防禦率10.13。

養樂多 中職 大聯盟

延伸閱讀

中職／疫情影響洋投亞洲討生活 台日韓相互挖角加劇

中職／沒人相依為命 王維中：以前最想要亞洲隊友

中職／看旅外回歸潮 高志綱：好選手每隊都想要

中職／5洋將底定 田澤純一 投效龍隊

相關新聞

中職／找不到影印機就是他？外媒曝兄弟將簽養樂多洋投

中信兄弟隊第4位洋投人選浮上水面，外媒爆料今年效力日職養樂多對的伊諾亞（Gabriel Ynoa），即將與兄弟完成簽約，...

中職／未來回阪神當教練？林威助：有機會願挑戰

日本甲子園舉辦了阪神虎OB活動，由現任中信兄弟總教練林威助主持，現場被問到未來是否會到阪神當教練，他的回答令觀眾相當興奮。 林威助透過視訊與甲子園的球迷互動，現場被問到未來是否會到阪神當教練時，

中職／疫情影響洋投亞洲討生活 台日韓相互挖角加劇

隨著布里漢（Jake Brigham）、甘格農（Drew Gagnon）加入味全，明年中職總計已達7名具韓職經驗的洋投，其中疫情關係影響尤其重大。 今年受新型冠狀肺炎影響，大聯盟賽事縮水僅剩60

棒球／連陳偉殷都拆不散 王維中、王溢正揪戰「姊弟對決」

王維中明年將以味全龍隊狀元郎的身分在中職「開箱」，與效力樂天桃猿隊的好友王溢正，已經先聊到同場對決話題，兩人想像媒體會如...

日職／獲軟銀加薪一億日圓 千賀滉大：仍想挑戰大聯盟

幫助軟銀拿下日本一四連霸的王牌投手千賀滉大，在今(26)日與球團完成談約交涉，獲得軟銀加薪1億日圓，明年年薪將會來到4億日圓。 先前千賀就曾表達挑戰大聯盟的想法，但最快得等到2022才能行使海外自由

棒球／「怎麼看拿亞軍就換教練」 提問太犀利嚇壞王溢正

王溢正和王維中兩人同組指導小球員，很難不「歪樓」，兩人面對犀利提問，險些快招架不住，還有小球員問：「怎麼看兄弟拿亞軍就換...

日職／酷似小池榮子 山川穗高與神秘妻子傳接球引熱議

西武獅的日本強棒山川穗高日前在個人IG上傳了一部練習傳接球的影片，然而引人注目的並非是休賽季勤奮練球的山川，而是他那位傳聞像「小池榮子」的神秘老婆嫻熟且準確投球動作。 在 Inst

中職／看旅外回歸潮 高志綱：好選手每隊都想要

明年中職選秀有望迎來另一波旅外回歸潮，統一獅隊首席教練高志綱表示，「只要是好選手，每支球隊都會很想要。」說完自己越想越不...

中職／以前對陳偉殷比較「假掰」 王維中靠海賊王不認生

陳偉殷舉辦棒球訓練營，邁入第9屆 ，王維中是固定班底之一，兩人湊在一起就鬥嘴，王維中說自己與陳偉殷的相處，也有做作、假掰...

中職／沒人相依為命 王維中：以前最想要亞洲隊友

台灣左投王維中的8年旅外生涯，一直都是隻身作戰，不管旅美或旅韓，「以前在國外，最想要的就是亞洲隊友了。」

中職／鞏冠投入明年中職選秀 曾仁和也動心

旅日左投陳冠宇已先為明年中職選秀投入重磅訊息，受到疫情影響，不少旅外球星都在十字路口上徘徊，捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）...

中職／5洋將底定 田澤純一 投效龍隊

味全龍隊明年升上一軍，擁有多1名洋將「讓利」，壓箱底許久的5名洋將名單，在昨天一次揭曉，配備9年大聯盟資歷的田澤純一確定...

熱門新聞

中職／味全龍5洋將敲定 田澤純一要來了

PLG／進場挺高國豪、孫思堯 黃萬隆謝雙聯盟給舞台

NBA／勇士開季兩戰慘敗65分 柯爾：責任都在我身上

NBA／二次進攻0比35 唐西奇：這情況很難贏球

NBA／柯瑞練投連進105記三分 柯爾喊該列金式世界紀錄

NBA／衛少連兩戰大三元寫紀錄 難阻巫師開季連敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。