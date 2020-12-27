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棒球／「怎麼看拿亞軍就換教練」 提問太犀利嚇壞王溢正
王溢正和王維中兩人同組指導小球員，很難不「歪樓」，兩人面對犀利提問，險些快招架不住，還有小球員問：「怎麼看兄弟拿亞軍就換總教練」，王溢正笑說這個不發表意見。
陳偉殷的「國泰真殷雄棒球訓練營」舉辦第9屆，王溢正和王維中是固定班底，也是在第1屆的活動認識後，建立黏踢踢的好交情，這次主辦單位原有意拆開兩人到不同組別，遭到王維中的強力反對。
兩人聯手教球果然會「歪樓」，小球員也超放得開，提問犀利指數持續飆高，有人問和教練不合時怎麼辦、哪個教練比較操投手、兄弟拿亞軍就換教練怎麼看，讓王溢正受不了，直呼是不是記者派來的。
也有人詢問具備旅美、旅韓資歷的王維中，美國與亞洲職棒差異，他表示，美國選手的自主性比較高，不管是面對內部或外部競爭，訓練都是發自內心想要讓自己更好，亞洲職棒就比較有「因為教練在看」的感覺。
王維中指出，美國選手有問題習慣自己找教練，教練與球員的互動習慣用「解釋」的，但亞洲選手相對怕教練，比較有種「教練叫你做的」感覺。
今年訓練營指導對象設定為大專乙組球員，教練團們也感受到他們的求知慾，王溢正說：「他們練起球來，企圖心不輸給甲組，打起球來很開心、很活潑，看到他們很享受這項運動，我們也看到當初的快樂，會很樂於和他們分享，也順便和他們聊聊天。」
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