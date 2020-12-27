中職／沒人相依為命 王維中：以前最想要亞洲隊友

台灣左投王維中的8年旅外生涯，一直都是隻身作戰，不管旅美或旅韓，「以前在國外，最想要的就是亞洲隊友了。」

中職今年提前掀起洋將軍備戰，各隊找來資歷華麗的洋投助陣，也不乏王維中的熟面孔，加盟樂天桃猿隊威克森，曾有3年在釀酒人隊出賽的經歷，就是王維中的前隊友，「我們一起待3A，還算熟吧！」

王維中回想以往的隊友們，說出小小的委屈，「以前在國外，最想要的就是亞洲隊友，不管到哪個國家，至少有人可以相依為命，但都沒機會遇到，像是一進去釀酒人，青木（青木宣親）就換隊。」

他遇過稍微和亞洲沾得上邊的，就是他在2A的打擊教練葛雷諾，曾在中職兄弟象、台灣大聯盟聲寶太陽隊效力6季，「現在也還是會和他聯絡，我想說他怎麼沒在台灣教球，他是真的滿厲害的。」

回想旅外生涯的寂寞，王維中笑說，「最幸福的就是印地安人隊了，都是台灣人，以前春訓都是去找他們。」