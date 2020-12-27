中職／沒人相依為命 王維中：以前最想要亞洲隊友
台灣左投王維中的8年旅外生涯，一直都是隻身作戰，不管旅美或旅韓，「以前在國外，最想要的就是亞洲隊友了。」
中職今年提前掀起洋將軍備戰，各隊找來資歷華麗的洋投助陣，也不乏王維中的熟面孔，加盟樂天桃猿隊威克森，曾有3年在釀酒人隊出賽的經歷，就是王維中的前隊友，「我們一起待3A，還算熟吧！」
王維中回想以往的隊友們，說出小小的委屈，「以前在國外，最想要的就是亞洲隊友，不管到哪個國家，至少有人可以相依為命，但都沒機會遇到，像是一進去釀酒人，青木（青木宣親）就換隊。」
他遇過稍微和亞洲沾得上邊的，就是他在2A的打擊教練葛雷諾，曾在中職兄弟象、台灣大聯盟聲寶太陽隊效力6季，「現在也還是會和他聯絡，我想說他怎麼沒在台灣教球，他是真的滿厲害的。」
回想旅外生涯的寂寞，王維中笑說，「最幸福的就是印地安人隊了，都是台灣人，以前春訓都是去找他們。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言