快訊

戒備變種病毒！英國120人返台 進機場以最快速度完成

噱頭、藏暗示？巨乳正妹清涼衣著找乾爹！警：無法可管

中職／沒人相依為命 王維中：以前最想要亞洲隊友

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導

台灣左投王維中的8年旅外生涯，一直都是隻身作戰，不管旅美或旅韓，「以前在國外，最想要的就是亞洲隊友了。」

中職今年提前掀起洋將軍備戰，各隊找來資歷華麗的洋投助陣，也不乏王維中的熟面孔，加盟樂天桃猿隊威克森，曾有3年在釀酒人隊出賽的經歷，就是王維中的前隊友，「我們一起待3A，還算熟吧！」

王維中回想以往的隊友們，說出小小的委屈，「以前在國外，最想要的就是亞洲隊友，不管到哪個國家，至少有人可以相依為命，但都沒機會遇到，像是一進去釀酒人，青木（青木宣親）就換隊。」

他遇過稍微和亞洲沾得上邊的，就是他在2A的打擊教練葛雷諾，曾在中職兄弟象、台灣大聯盟聲寶太陽隊效力6季，「現在也還是會和他聯絡，我想說他怎麼沒在台灣教球，他是真的滿厲害的。」

回想旅外生涯的寂寞，王維中笑說，「最幸福的就是印地安人隊了，都是台灣人，以前春訓都是去找他們。」

王維中 中職 釀酒人

延伸閱讀

棒球／曾仁和「希望可以和田澤…」 王維中幫接：當隊友

棒球／連陳偉殷都拆不散 王維中、王溢正揪戰「姊弟對決」

中職／5洋將底定 田澤純一 投效龍隊

中職／看「瘋癲王維中」 曾仁和：他上場就是能投出身價

相關新聞

中職／未來回阪神當教練？林威助：有機會願挑戰

日本甲子園舉辦了阪神虎OB活動，由現任中信兄弟總教練林威助主持，現場被問到未來是否會到阪神當教練，他的回答令觀眾相當興奮。 林威助透過視訊與甲子園的球迷互動，現場被問到未來是否會到阪神當教練時，

棒球／連陳偉殷都拆不散 王維中、王溢正揪戰「姊弟對決」

王維中明年將以味全龍隊狀元郎的身分在中職「開箱」，與效力樂天桃猿隊的好友王溢正，已經先聊到同場對決話題，兩人想像媒體會如...

日職／酷似小池榮子 山川穗高與神秘妻子傳接球引熱議

西武獅的日本強棒山川穗高日前在個人IG上傳了一部練習傳接球的影片，然而引人注目的並非是休賽季勤奮練球的山川，而是他那位傳聞像「小池榮子」的神秘老婆嫻熟且準確投球動作。 在 Inst

中職／看旅外回歸潮 高志綱：好選手每隊都想要

明年中職選秀有望迎來另一波旅外回歸潮，統一獅隊首席教練高志綱表示，「只要是好選手，每支球隊都會很想要。」說完自己越想越不...

日職／獲軟銀加薪一億日圓 千賀滉大：仍想挑戰大聯盟

幫助軟銀拿下日本一四連霸的王牌投手千賀滉大，在今(26)日與球團完成談約交涉，獲得軟銀加薪1億日圓，明年年薪將會來到4億日圓。 先前千賀就曾表達挑戰大聯盟的想法，但最快得等到2022才能行使海外自由

中職／沒人相依為命 王維中：以前最想要亞洲隊友

台灣左投王維中的8年旅外生涯，一直都是隻身作戰，不管旅美或旅韓，「以前在國外，最想要的就是亞洲隊友了。」

中職／鞏冠投入明年中職選秀 曾仁和也動心

旅日左投陳冠宇已先為明年中職選秀投入重磅訊息，受到疫情影響，不少旅外球星都在十字路口上徘徊，捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）...

中職／5洋將底定 田澤純一 投效龍隊

味全龍隊明年升上一軍，擁有多1名洋將「讓利」，壓箱底許久的5名洋將名單，在昨天一次揭曉，配備9年大聯盟資歷的田澤純一確定...

日職／殷仔「聽某嘴」 選阪神

抉擇未來路之際有了猶豫，台灣左投陳偉殷決定「聽某嘴」，他與阪神虎隊簽下兩年400萬美元合約後首度露面，談到決定東家的關鍵...

中職／田澤純一吐心聲 「有球隊需要我就繼續打球」

味全龍隊公布5名洋將名單，具有9年大聯盟資歷的日籍投手田澤純一，確定登台獻技，他接受日本媒體訪問時感性表示，「只要有一支...

中職／味全龍5洋將敲定 田澤純一要來了

味全龍隊明年升上一軍，擁有多1名洋將優勢，明年5名洋將名單將一次揭曉，簽下擁有大聯盟資歷的田澤純一，以及伍鐸、布里漢（J...

中職／五人制棒球初體驗 王溢正大暴傳把球扔進高雄港

陳偉殷棒球訓練營前進高雄，「國泰夯棒球2020棒球嘉年華」同日也在駁二藝術特區淺三碼頭登場，陳偉殷率領教練團成員，與今年...

熱門新聞

中職／味全龍5洋將敲定 田澤純一要來了

PLG／進場挺高國豪、孫思堯 黃萬隆謝雙聯盟給舞台

NBA／勇士開季兩戰慘敗65分 柯爾：責任都在我身上

NBA／二次進攻0比35 唐西奇：這情況很難贏球

NBA／衛少連兩戰大三元寫紀錄 難阻巫師開季連敗

NBA／柯瑞練投連進105記三分 柯爾喊該列金式世界紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。