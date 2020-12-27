快訊

戒備變種病毒！英國120人返台 進機場以最快速度完成

噱頭、藏暗示？巨乳正妹清涼衣著找乾爹！警：無法可管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／看旅外回歸潮 高志綱：好選手每隊都想要

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
高志綱。 報系資料照
高志綱。 報系資料照

明年中職選秀有望迎來另一波旅外回歸潮，統一獅隊首席教練高志綱表示，「只要是好選手，每支球隊都會很想要。」說完自己越想越不對勁，「這樣講，好像我們沒選，就是認定他是不好的選手。」

旅日左投陳冠宇已先為明年選秀端出第一道好菜，旅美捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）昨天表態預計投入中職選秀，曾仁和也不排除這個選項，在疫情影響之下，可預期將有更多旅外好手陸續回歸。

高志綱表示，「在國外有好表現的選手，回來中職，可以帶回經驗分享，只要是好選手回來中職都是好事，希望他們可以帶回好的觀念，幫助台灣的環境。」

高志綱點出稍有疑慮之處，「離開台灣好幾年了，回來還有一些適應問題。」一旁的曾仁和幽默接話，「我已經在台灣待一整年了。」

曾仁和今年空白整年，年底原要前往澳洲職棒，因疫情導致簽證卡關，他計劃在春訓期間找中職球隊一起訓練，也可能在開季後簽自行培訓合約，目標先鎖定6月登場的奧運6搶1資格賽，他對未來不設限，投入中職選秀也是選項之一。

中職 選秀 曾仁和

延伸閱讀

棒球／曾仁和「希望可以和田澤…」 王維中幫接：當隊友

中職／鞏冠投入明年中職選秀 曾仁和也動心

中職／看「瘋癲王維中」 曾仁和：他上場就是能投出身價

棒球／中職選秀是選項 曾仁和：不設限一定要去哪

相關新聞

中職／未來回阪神當教練？林威助：有機會願挑戰

日本甲子園舉辦了阪神虎OB活動，由現任中信兄弟總教練林威助主持，現場被問到未來是否會到阪神當教練，他的回答令觀眾相當興奮。 林威助透過視訊與甲子園的球迷互動，現場被問到未來是否會到阪神當教練時，

棒球／連陳偉殷都拆不散 王維中、王溢正揪戰「姊弟對決」

王維中明年將以味全龍隊狀元郎的身分在中職「開箱」，與效力樂天桃猿隊的好友王溢正，已經先聊到同場對決話題，兩人想像媒體會如...

日職／酷似小池榮子 山川穗高與神秘妻子傳接球引熱議

西武獅的日本強棒山川穗高日前在個人IG上傳了一部練習傳接球的影片，然而引人注目的並非是休賽季勤奮練球的山川，而是他那位傳聞像「小池榮子」的神秘老婆嫻熟且準確投球動作。 在 Inst

中職／看旅外回歸潮 高志綱：好選手每隊都想要

明年中職選秀有望迎來另一波旅外回歸潮，統一獅隊首席教練高志綱表示，「只要是好選手，每支球隊都會很想要。」說完自己越想越不...

日職／獲軟銀加薪一億日圓 千賀滉大：仍想挑戰大聯盟

幫助軟銀拿下日本一四連霸的王牌投手千賀滉大，在今(26)日與球團完成談約交涉，獲得軟銀加薪1億日圓，明年年薪將會來到4億日圓。 先前千賀就曾表達挑戰大聯盟的想法，但最快得等到2022才能行使海外自由

中職／沒人相依為命 王維中：以前最想要亞洲隊友

台灣左投王維中的8年旅外生涯，一直都是隻身作戰，不管旅美或旅韓，「以前在國外，最想要的就是亞洲隊友了。」

中職／鞏冠投入明年中職選秀 曾仁和也動心

旅日左投陳冠宇已先為明年中職選秀投入重磅訊息，受到疫情影響，不少旅外球星都在十字路口上徘徊，捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）...

中職／5洋將底定 田澤純一 投效龍隊

味全龍隊明年升上一軍，擁有多1名洋將「讓利」，壓箱底許久的5名洋將名單，在昨天一次揭曉，配備9年大聯盟資歷的田澤純一確定...

日職／殷仔「聽某嘴」 選阪神

抉擇未來路之際有了猶豫，台灣左投陳偉殷決定「聽某嘴」，他與阪神虎隊簽下兩年400萬美元合約後首度露面，談到決定東家的關鍵...

中職／田澤純一吐心聲 「有球隊需要我就繼續打球」

味全龍隊公布5名洋將名單，具有9年大聯盟資歷的日籍投手田澤純一，確定登台獻技，他接受日本媒體訪問時感性表示，「只要有一支...

中職／味全龍5洋將敲定 田澤純一要來了

味全龍隊明年升上一軍，擁有多1名洋將優勢，明年5名洋將名單將一次揭曉，簽下擁有大聯盟資歷的田澤純一，以及伍鐸、布里漢（J...

中職／五人制棒球初體驗 王溢正大暴傳把球扔進高雄港

陳偉殷棒球訓練營前進高雄，「國泰夯棒球2020棒球嘉年華」同日也在駁二藝術特區淺三碼頭登場，陳偉殷率領教練團成員，與今年...

熱門新聞

中職／味全龍5洋將敲定 田澤純一要來了

PLG／進場挺高國豪、孫思堯 黃萬隆謝雙聯盟給舞台

NBA／勇士開季兩戰慘敗65分 柯爾：責任都在我身上

NBA／二次進攻0比35 唐西奇：這情況很難贏球

NBA／衛少連兩戰大三元寫紀錄 難阻巫師開季連敗

NBA／柯瑞練投連進105記三分 柯爾喊該列金式世界紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。