中職／看旅外回歸潮 高志綱：好選手每隊都想要

明年中職選秀有望迎來另一波旅外回歸潮，統一獅隊首席教練高志綱表示，「只要是好選手，每支球隊都會很想要。」說完自己越想越不對勁，「這樣講，好像我們沒選，就是認定他是不好的選手。」

旅日左投陳冠宇已先為明年選秀端出第一道好菜，旅美捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）昨天表態預計投入中職選秀，曾仁和也不排除這個選項，在疫情影響之下，可預期將有更多旅外好手陸續回歸。

高志綱表示，「在國外有好表現的選手，回來中職，可以帶回經驗分享，只要是好選手回來中職都是好事，希望他們可以帶回好的觀念，幫助台灣的環境。」

高志綱點出稍有疑慮之處，「離開台灣好幾年了，回來還有一些適應問題。」一旁的曾仁和幽默接話，「我已經在台灣待一整年了。」

曾仁和今年空白整年，年底原要前往澳洲職棒，因疫情導致簽證卡關，他計劃在春訓期間找中職球隊一起訓練，也可能在開季後簽自行培訓合約，目標先鎖定6月登場的奧運6搶1資格賽，他對未來不設限，投入中職選秀也是選項之一。